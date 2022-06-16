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Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/kriptovalyuty-1795698912.html
Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах
Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах - РИА Новости, 16.06.2022
Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах
Банк России допускает использование криптовалют в международных расчетах, но такие операции не должны проникнуть внутрь страны, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:59
2022-06-16T11:59
петербургский международный экономический форум — 2022
эльвира набиуллина
экономика
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Банк России допускает использование криптовалют в международных расчетах, но такие операции не должны проникнуть внутрь страны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Наша позиция заключается в том, что криптовалюта не должна использоваться как средство расчета внутри страны... Что касается использования в международных расчетах, если это не проникает в российскую финансовую систему, то это возможно", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не может быть использованы как средства платежа.Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина, экономика, россия, санкт-петербург
11:59 16.06.2022
 
Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах

Глава Центробанка Набиуллина допустила использование криптовалют в международных расчетах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Банк России допускает использование криптовалют в международных расчетах, но такие операции не должны проникнуть внутрь страны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Наша позиция заключается в том, что криптовалюта не должна использоваться как средство расчета внутри страны... Что касается использования в международных расчетах, если это не проникает в российскую финансовую систему, то это возможно", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не может быть использованы как средства платежа.
Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
10:20Петербургский международный экономический форум — 2022
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Эльвира НабиуллинаЭкономикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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