https://ria.ru/20220616/kriptovalyuty-1795698912.html

Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах

Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах - РИА Новости, 16.06.2022

Центробанк допустил использование криптовалют в международных расчетах

Банк России допускает использование криптовалют в международных расчетах, но такие операции не должны проникнуть внутрь страны, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:59

2022-06-16T11:59

2022-06-16T11:59

петербургский международный экономический форум — 2022

эльвира набиуллина

экономика

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Банк России допускает использование криптовалют в международных расчетах, но такие операции не должны проникнуть внутрь страны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Наша позиция заключается в том, что криптовалюта не должна использоваться как средство расчета внутри страны... Что касается использования в международных расчетах, если это не проникает в российскую финансовую систему, то это возможно", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не может быть использованы как средства платежа.Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эльвира набиуллина, экономика, россия, санкт-петербург