https://ria.ru/20220616/kostin-1795864491.html
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России - РИА Новости, 16.06.2022
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России
В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:40
2022-06-16T17:40
2022-06-16T19:43
экономика
россия
втб
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.По его словам, речь может идти о зеркальных мерах в ответ на санкции."Надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев — Прим. ред.) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так", — отметил он.После начала спецоперации российских войск на Украине западные страны приняли несколько пакетов санкций. Часть из них затронула некоторые российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Эти ограничения предусматривают блокировку активов компаний за рубежом и запрет резидентам иностранных государств вести с ними бизнес.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html
https://ria.ru/20220616/vtb-1795808311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, втб, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:40 16.06.2022 (обновлено: 19:43 16.06.2022)
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России
Глава ВТБ Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России