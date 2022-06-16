https://ria.ru/20220616/kostin-1795864491.html

Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России

Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России - РИА Новости, 16.06.2022

Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России

В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:40

2022-06-16T17:40

2022-06-16T19:43

экономика

россия

втб

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.По его словам, речь может идти о зеркальных мерах в ответ на санкции."Надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев — Прим. ред.) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так", — отметил он.После начала спецоперации российских войск на Украине западные страны приняли несколько пакетов санкций. Часть из них затронула некоторые российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Эти ограничения предусматривают блокировку активов компаний за рубежом и запрет резидентам иностранных государств вести с ними бизнес.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html

https://ria.ru/20220616/vtb-1795808311.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

экономика, россия, втб, петербургский международный экономический форум (фонд)