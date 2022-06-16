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Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России - РИА Новости, 16.06.2022
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Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России - РИА Новости, 16.06.2022
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России
В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:40
2022-06-16T19:43
экономика
россия
втб
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.По его словам, речь может идти о зеркальных мерах в ответ на санкции."Надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев — Прим. ред.) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так", — отметил он.После начала спецоперации российских войск на Украине западные страны приняли несколько пакетов санкций. Часть из них затронула некоторые российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Эти ограничения предусматривают блокировку активов компаний за рубежом и запрет резидентам иностранных государств вести с ними бизнес.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html
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экономика, россия, втб, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:40 16.06.2022 (обновлено: 19:43 16.06.2022)
 
Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России

Глава ВТБ Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России следует ограничить работу иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, речь может идти о зеркальных мерах в ответ на санкции.
"Надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев — Прим. ред.) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так", — отметил он.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
14 июня, 01:24
Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем
После начала спецоперации российских войск на Украине западные страны приняли несколько пакетов санкций. Часть из них затронула некоторые российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Эти ограничения предусматривают блокировку активов компаний за рубежом и запрет резидентам иностранных государств вести с ними бизнес.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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ЭкономикаРоссияВТБПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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