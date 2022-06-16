https://ria.ru/20220616/kiselev-1795659697.html

Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев

Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев - РИА Новости, 16.06.2022

Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев

В России существует настоящая свобода слова, в то время как Запад нарушает свои собственные нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:14

2022-06-16T10:14

2022-06-16T12:22

петербургский международный экономический форум — 2022

мария захарова

россия

украина

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России существует настоящая свобода слова, в то время как Запад нарушает свои собственные нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на заседании Петербургского международного экономического форума."Россия оказалась в ситуации басни Крылова: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Хищнические интересы Запада выражаются в том, что Запад готов нарушить все свои нормы", — сказал журналист.Он напомнил, что в Советском Союзе существовали выездные визы, а теперь Россия — за свободу передвижения, также раньше Запад пропагандировал свободный рынок — теперь такой рынок работает в России.Также он согласился с замечанием официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что неолиберализм — это некий оксюморон."Никакого неолиберализма нет, этот "неолиберализм" — фактически диктатура. Запад пытается диктаторскими методами утверждать, проводить свои интересы — вплоть до подготовки войны, до тренировки Украины, поставок туда оружия", — заключил гендиректор медиагруппы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20220608/smi-1793961643.html

https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html

россия

украина

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Киселев: "Диапазон свободы слова в нашей стране больше, чем в любой другой стране мира" Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране мира, Запад же готов нарушать свои же нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Россия оказалась в ситуации басни Крылова: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Хищнические интересы Запада выражаются в том, что Запад готов нарушить все свои нормы", - сказал Киселев в четверг на ПМЭФ. 2022-06-16T10:14 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, россия, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество