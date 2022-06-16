Рейтинг@Mail.ru
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/kiselev-1795659697.html
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев - РИА Новости, 16.06.2022
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев
В России существует настоящая свобода слова, в то время как Запад нарушает свои собственные нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:14
2022-06-16T12:22
петербургский международный экономический форум — 2022
мария захарова
россия
украина
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795666976_0:25:600:363_1920x0_80_0_0_5cab7f7ae7334808e68f0653b9260e67.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России существует настоящая свобода слова, в то время как Запад нарушает свои собственные нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на заседании Петербургского международного экономического форума."Россия оказалась в ситуации басни Крылова: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Хищнические интересы Запада выражаются в том, что Запад готов нарушить все свои нормы", — сказал журналист.Он напомнил, что в Советском Союзе существовали выездные визы, а теперь Россия — за свободу передвижения, также раньше Запад пропагандировал свободный рынок — теперь такой рынок работает в России.Также он согласился с замечанием официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что неолиберализм — это некий оксюморон."Никакого неолиберализма нет, этот "неолиберализм" — фактически диктатура. Запад пытается диктаторскими методами утверждать, проводить свои интересы — вплоть до подготовки войны, до тренировки Украины, поставок туда оружия", — заключил гендиректор медиагруппы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220608/smi-1793961643.html
https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Киселев: "Диапазон свободы слова в нашей стране больше, чем в любой другой стране мира"
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране мира, Запад же готов нарушать свои же нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Россия оказалась в ситуации басни Крылова: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Хищнические интересы Запада выражаются в том, что Запад готов нарушить все свои нормы", - сказал Киселев в четверг на ПМЭФ.
2022-06-16T10:14
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795666976_42:0:558:387_1920x0_80_0_0_6616ccf74bd86066c5f5b66c1ab274c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, россия, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество
10:14 16.06.2022 (обновлено: 12:22 16.06.2022)
 
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране, заявил Киселев

Глава "Россия сегодня" Киселев: диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В России существует настоящая свобода слова, в то время как Запад нарушает свои собственные нормы, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на заседании Петербургского международного экономического форума.
"Россия оказалась в ситуации басни Крылова: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Хищнические интересы Запада выражаются в том, что Запад готов нарушить все свои нормы", — сказал журналист.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:10Специальная военная операция на Украине
Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД
Он напомнил, что в Советском Союзе существовали выездные визы, а теперь Россия — за свободу передвижения, также раньше Запад пропагандировал свободный рынок — теперь такой рынок работает в России.
"Сейчас у нас диапазон свободы слова в нашей стране, в России, больше, чем в любой стране мира. Россия в этом смысле — самая свободная страна", — подчеркнул Киселев.
Также он согласился с замечанием официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что неолиберализм — это некий оксюморон.
"Никакого неолиберализма нет, этот "неолиберализм" — фактически диктатура. Запад пытается диктаторскими методами утверждать, проводить свои интересы — вплоть до подготовки войны, до тренировки Украины, поставок туда оружия", — заключил гендиректор медиагруппы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Военнослужащий ВС России и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 08:00
Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Мария ЗахароваРоссияУкраинаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала