https://ria.ru/20220616/kiberterrorizm-1795751838.html

Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма

Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма - РИА Новости, 16.06.2022

Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма

Украина стала международным террористическим центром, а в объявленной России кибервойне участвует до 330 тысяч человек, заявил зампред правления Сбербанка... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:47

2022-06-16T13:47

2022-06-16T13:47

петербургский международный экономический форум — 2022

безопасность

россия

сбербанк россии

украина

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина стала международным террористическим центром, а в объявленной России кибервойне участвует до 330 тысяч человек, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."России объявлена масштабная кибервойна. Территория Украины стала международным террористическим центром в киберпространстве. С территории Украины совершаются уже военные действия в киберпространстве, и против нашей страны", - сказал он в ходе ПМЭФ. Сбербанк зафиксировал, что одновременно в "киберударах" участвует более 100 тысяч человек, при этом всего число участвующих в войне против России достигает 300-330 тысяч человек.Ранее в июне Кузнецов рассказал журналистам, что раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220603/moshenniki-1793003272.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сбербанк россии, украина, петербургский международный экономический форум (фонд)