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Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/kiberterrorizm-1795751838.html
Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма
Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма - РИА Новости, 16.06.2022
Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма
Украина стала международным террористическим центром, а в объявленной России кибервойне участвует до 330 тысяч человек, заявил зампред правления Сбербанка... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:47
2022-06-16T13:47
петербургский международный экономический форум — 2022
безопасность
россия
сбербанк россии
украина
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина стала международным террористическим центром, а в объявленной России кибервойне участвует до 330 тысяч человек, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."России объявлена масштабная кибервойна. Территория Украины стала международным террористическим центром в киберпространстве. С территории Украины совершаются уже военные действия в киберпространстве, и против нашей страны", - сказал он в ходе ПМЭФ. Сбербанк зафиксировал, что одновременно в "киберударах" участвует более 100 тысяч человек, при этом всего число участвующих в войне против России достигает 300-330 тысяч человек.Ранее в июне Кузнецов рассказал журналистам, что раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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безопасность, россия, сбербанк россии, украина, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:47 16.06.2022
 
Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма

Сбербанк: с территории Украины совершаются военные действия в киберпространстве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Сбера на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина стала международным террористическим центром, а в объявленной России кибервойне участвует до 330 тысяч человек, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"России объявлена масштабная кибервойна. Территория Украины стала международным террористическим центром в киберпространстве. С территории Украины совершаются уже военные действия в киберпространстве, и против нашей страны", - сказал он в ходе ПМЭФ. Сбербанк зафиксировал, что одновременно в "киберударах" участвует более 100 тысяч человек, при этом всего число участвующих в войне против России достигает 300-330 тысяч человек.
Ранее в июне Кузнецов рассказал журналистам, что раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:54Специальная военная операция на Украине
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников
 
Петербургский международный экономический форум — 2022БезопасностьРоссияСбербанк РоссииУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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