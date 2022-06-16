В ленинградском Кудрово построят транспортно-пересадочный хаб
© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятников
Губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В одном из самых молодых городов Ленинградской области - Кудрово - построят современный транспортно-пересадочный узел, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник.
Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник.
"Мы много говорим о развитии городов-спутников, строительстве жилья и социальных объектов там. Но это напрямую зависит и от развития транспортной инфраструктуры. И сегодня мы подписываем соглашение о крупном транспортно-пересадочном узле в Кудрово. Его реализация значительно разгрузит территорию у станции метро "Улица Дыбенко" и повысит комфорт для жителей агломерации", - сказал губернатор Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе, планируемый объем инвестиций "Мегалайн" в развитие всей территории транспортно-пересадочного узла составит 60 миллиардов рублей. Совокупно в рамках развития ядра ТПУ и прилегающей территории будут созданы порядка 1500 новых рабочих мест.
"В этом году "Ленавтодор" планирует начать стройку подъезда к будущему транспортно-пересадочному узлу от Мурманского шоссе. Ранее область получила инфраструктурный кредит на эти цели из федерального бюджета в размере четырёх миллиардов рублей",— уточнили в обладминистрации.