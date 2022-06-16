https://ria.ru/20220616/khab-1795911025.html

В ленинградском Кудрово построят транспортно-пересадочный хаб

В ленинградском Кудрово построят транспортно-пересадочный хаб - РИА Новости, 16.06.2022

В ленинградском Кудрово построят транспортно-пересадочный хаб

В одном из самых молодых городов Ленинградской области - Кудрово - построят современный транспортно-пересадочный узел, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:51

2022-06-16T19:51

2022-06-16T19:51

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

ленинградская область

автодор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В одном из самых молодых городов Ленинградской области - Кудрово - построят современный транспортно-пересадочный узел, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник. Как уточнили в пресс-службе, планируемый объем инвестиций "Мегалайн" в развитие всей территории транспортно-пересадочного узла составит 60 миллиардов рублей. Совокупно в рамках развития ядра ТПУ и прилегающей территории будут созданы порядка 1500 новых рабочих мест.

https://realty.ria.ru/20220128/kudrovo-1769989946.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, экономика, ленинградская область, автодор