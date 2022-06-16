Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка
Чернышенко: россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские родители приобрели более 811 тысяч путёвок в детские лагеря, им вернулось 10,7 миллиарда рублей кешбэка, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ.
"Родители приобрели более 811 тысяч путевок на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Им на карты в виде кешбэка совокупно вернулось 10,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году благодаря программе с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло около 400 тысяч детей", - сказал Чернышенко, подводя итоги программы детского кешбэка.
В пресс-службе Ростуризма в начале июня сообщили, что продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.