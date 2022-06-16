Рейтинг@Mail.ru
Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/keshbek-1795888173.html
Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка
Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка - РИА Новости, 16.06.2022
Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка
Российские родители приобрели более 811 тысяч путёвок в детские лагеря, им вернулось 10,7 миллиарда рублей кешбэка, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:26
2022-06-16T18:26
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий чернышенко
общество
россия
санкт-петербург
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152154/99/1521549961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9005dc84fd4cf9bff41474d2ed685114.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские родители приобрели более 811 тысяч путёвок в детские лагеря, им вернулось 10,7 миллиарда рублей кешбэка, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ."Родители приобрели более 811 тысяч путевок на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Им на карты в виде кешбэка совокупно вернулось 10,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году благодаря программе с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло около 400 тысяч детей", - сказал Чернышенко, подводя итоги программы детского кешбэка.В пресс-службе Ростуризма в начале июня сообщили, что продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220517/keshbek-1788970575.html
https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152154/99/1521549961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e682ced59fdd44a6427ec682981dde39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, общество, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, дети, пмэф
18:26 16.06.2022
 
Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка

Чернышенко: россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские родители приобрели более 811 тысяч путёвок в детские лагеря, им вернулось 10,7 миллиарда рублей кешбэка, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ.
"Родители приобрели более 811 тысяч путевок на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Им на карты в виде кешбэка совокупно вернулось 10,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году благодаря программе с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло около 400 тысяч детей", - сказал Чернышенко, подводя итоги программы детского кешбэка.
Открытие летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 11:45Туризм
Ростуризм рассказал, сколько детей отдохнут этим летом по программе кешбэка
В пресс-службе Ростуризма в начале июня сообщили, что продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Туристы на горе Опук - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:48Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Дмитрий ЧернышенкоОбществоРоссияСанкт-ПетербургФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)КешбэкДетиПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала