https://ria.ru/20220616/keshbek-1795888173.html

Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка

Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка - РИА Новости, 16.06.2022

Россияне получили около 10,7 миллиарда рублей по программе детского кешбэка

Российские родители приобрели более 811 тысяч путёвок в детские лагеря, им вернулось 10,7 миллиарда рублей кешбэка, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:26

2022-06-16T18:26

2022-06-16T18:26

петербургский международный экономический форум — 2022

дмитрий чернышенко

общество

россия

санкт-петербург

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кешбэк

дети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские родители приобрели более 811 тысяч путёвок в детские лагеря, им вернулось 10,7 миллиарда рублей кешбэка, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ."Родители приобрели более 811 тысяч путевок на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Им на карты в виде кешбэка совокупно вернулось 10,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году благодаря программе с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло около 400 тысяч детей", - сказал Чернышенко, подводя итоги программы детского кешбэка.В пресс-службе Ростуризма в начале июня сообщили, что продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788970575.html

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, общество, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, дети, пмэф