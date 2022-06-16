Нижегородская область и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса
Нижегородское правительство и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о сотрудничестве в создании межвузовского ИТ-кампуса на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение направлено на развитие в регионе научно-образовательной среды и инновационной экономики.
"Проект создания межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде вошел в число восьми, получивших приоритетную поддержку правительства РФ. Сейчас ведётся предметная работа по реализации проекта, рассчитанного на 7 тысяч обучающихся. У региона существует огромная потребность в кадрах, и ИТ-кампус поможет в итоге развитию всех отраслей экономики. Рад, что в реализации проекта у нас есть такие надежные партнеры. "Сбер" по праву считается одним из лидеров ИТ-отрасли. Уверен, это сотрудничество будет полезно всем сторонам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Соглашение также предполагает участие "Сбера" в образовательном блоке проекта, включение сотрудников в профессорско-преподавательский состав кампуса, а также внедрение технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в научно-исследовательскую и образовательную деятельность межвузовского ИТ-кампуса.
"Это проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Как технологическая компания мы сосредоточимся в первую очередь на организации в кампусе современной цифровой экосистемы, будем внедрять в его работу новейшие технологии, в том числе искусственного интеллекта, совместно развивать образовательные программы исходя из наших компетенций. А как ведущий финансовый институт страны "Сбер" будет участвовать в финансировании проекта с помощью механизмов государственно-частного партнерства, что ускорит строительство кампуса", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.