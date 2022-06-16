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Нижегородская область и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса - РИА Новости, 16.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220616/it-kampus-1795843641.html
Нижегородская область и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса
Нижегородская область и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса - РИА Новости, 16.06.2022
Нижегородская область и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:59
2022-06-16T16:59
нижегородская область
технологии
сбер
сбербанк россии
россия
нижний новгород
санкт-петербург
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о сотрудничестве в создании межвузовского ИТ-кампуса на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашение направлено на развитие в регионе научно-образовательной среды и инновационной экономики."Проект создания межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде вошел в число восьми, получивших приоритетную поддержку правительства РФ. Сейчас ведётся предметная работа по реализации проекта, рассчитанного на 7 тысяч обучающихся. У региона существует огромная потребность в кадрах, и ИТ-кампус поможет в итоге развитию всех отраслей экономики. Рад, что в реализации проекта у нас есть такие надежные партнеры. "Сбер" по праву считается одним из лидеров ИТ-отрасли. Уверен, это сотрудничество будет полезно всем сторонам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Соглашение также предполагает участие "Сбера" в образовательном блоке проекта, включение сотрудников в профессорско-преподавательский состав кампуса, а также внедрение технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в научно-исследовательскую и образовательную деятельность межвузовского ИТ-кампуса."Это проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Как технологическая компания мы сосредоточимся в первую очередь на организации в кампусе современной цифровой экосистемы, будем внедрять в его работу новейшие технологии, в том числе искусственного интеллекта, совместно развивать образовательные программы исходя из наших компетенций. А как ведущий финансовый институт страны "Сбер" будет участвовать в финансировании проекта с помощью механизмов государственно-частного партнерства, что ускорит строительство кампуса", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нижний новгород
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технологии, сбер, сбербанк россии, россия, нижний новгород, санкт-петербург, нижегородская область, пмэф, глеб никитин
16:59 16.06.2022
 
Нижегородская область и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса

Нижегородское правительство и "Сбер" будут сотрудничать в создании ИТ-кампуса

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о сотрудничестве в создании межвузовского ИТ-кампуса на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение направлено на развитие в регионе научно-образовательной среды и инновационной экономики.
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"Проект создания межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде вошел в число восьми, получивших приоритетную поддержку правительства РФ. Сейчас ведётся предметная работа по реализации проекта, рассчитанного на 7 тысяч обучающихся. У региона существует огромная потребность в кадрах, и ИТ-кампус поможет в итоге развитию всех отраслей экономики. Рад, что в реализации проекта у нас есть такие надежные партнеры. "Сбер" по праву считается одним из лидеров ИТ-отрасли. Уверен, это сотрудничество будет полезно всем сторонам", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Соглашение также предполагает участие "Сбера" в образовательном блоке проекта, включение сотрудников в профессорско-преподавательский состав кампуса, а также внедрение технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в научно-исследовательскую и образовательную деятельность межвузовского ИТ-кампуса.
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"Это проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Как технологическая компания мы сосредоточимся в первую очередь на организации в кампусе современной цифровой экосистемы, будем внедрять в его работу новейшие технологии, в том числе искусственного интеллекта, совместно развивать образовательные программы исходя из наших компетенций. А как ведущий финансовый институт страны "Сбер" будет участвовать в финансировании проекта с помощью механизмов государственно-частного партнерства, что ускорит строительство кампуса", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Нижегородская областьТехнологииСберСбербанк РоссииРоссияНижний НовгородСанкт-ПетербургНижегородская областьПМЭФГлеб Никитин
 
 
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