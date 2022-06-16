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Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/inflyatsiya-1795629691.html
Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице
Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице - РИА Новости, 16.06.2022
Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице
Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T06:15
2022-06-16T06:15
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что в момент ажиотажного спроса цены росли непропорционально издержкам и люди покупали товары по более высоким ценам, каких в нормальной ситуации быть не должно."Сейчас происходит корректировка цен, это естественная ситуация", - отметил Ефимов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва
06:15 16.06.2022
 
Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице

Заммэра Москвы Ефимов: инфляция в столице к концу года может вырасти до 15 процентов

© Pixabay / Tom GlodОвощной отдел в супермаркете
Овощной отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Pixabay / Tom Glod
Овощной отдел в супермаркете. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Я думаю, что на конец года инфляция составит порядка 15%. Если брать накопленную с начала года, то на сегодня она составляет около 10% и сейчас практически равна нулю. Это связано и со снижением спроса, и с валютными корректировками", - сообщил Ефимов.
Он добавил, что в момент ажиотажного спроса цены росли непропорционально издержкам и люди покупали товары по более высоким ценам, каких в нормальной ситуации быть не должно.
"Сейчас происходит корректировка цен, это естественная ситуация", - отметил Ефимов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 03:21Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаМосква
 
 
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