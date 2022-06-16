https://ria.ru/20220616/inflyatsiya-1795629691.html

Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице

Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице - РИА Новости, 16.06.2022

Заммэра Москвы рассказал об инфляции в столице

Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:15

2022-06-16T06:15

2022-06-16T06:15

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что в момент ажиотажного спроса цены росли непропорционально издержкам и люди покупали товары по более высоким ценам, каких в нормальной ситуации быть не должно."Сейчас происходит корректировка цен, это естественная ситуация", - отметил Ефимов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795624009.html

москва

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, москва