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Россияне предположили, через сколько лет возможно полное импортозамещение - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795625678.html
Россияне предположили, через сколько лет возможно полное импортозамещение
Россияне предположили, через сколько лет возможно полное импортозамещение - РИА Новости, 16.06.2022
Россияне предположили, через сколько лет возможно полное импортозамещение
Почти четверть россиян верят в полное импортозамещение в России на горизонте двух лет, при этом 14% граждан считают его невозможным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:07
2022-06-16T04:30
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти четверть россиян верят в полное импортозамещение в России на горизонте двух лет, при этом 14% граждан считают его невозможным, сообщили РИА Новости в банке "Открытие".Ранее в июне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что импортозаместить все в одночасье - это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта. В мае министр также подчеркивал, что задачи полного импортозамещения всей промышленности в России нет.По мнению четверти опрошенных (25%), Россия сможет в ближайшие один-два года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. "При этом 23% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет: больше всего таких оптимистов на Северном Кавказе (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%)", - выяснили аналитики. Еще 24% граждан считают, что Россия полностью справится с импортозамещением за пять-десять лет, а 8% полагает, что на это уйдет более десяти лет.Отмечается, что 44% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. Около 27% предпочтут импортные товары, за исключением качественных российских. Еще 19% граждан заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 7% респондентов будут выбирать во всех случаях только отечественные товары. Только 4% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта.Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html
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экономика, россия
04:07 16.06.2022 (обновлено: 04:30 16.06.2022)
 
Россияне предположили, через сколько лет возможно полное импортозамещение

Опрос "Открытия": 23% россиян считают, что полное импортозамещение возможно за два года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИмпортозамещение
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Импортозамещение. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти четверть россиян верят в полное импортозамещение в России на горизонте двух лет, при этом 14% граждан считают его невозможным, сообщили РИА Новости в банке "Открытие".
Ранее в июне глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что импортозаместить все в одночасье - это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта. В мае министр также подчеркивал, что задачи полного импортозамещения всей промышленности в России нет.
"Около 14% россиян уверены, что полное импортозамещение невозможно. В Москве и Московской области такой точки зрения придерживаются 19%, тогда как на Северном Кавказе всего 7%", - сказано в исследовании банка, подготовленного к ПМЭФ.
По мнению четверти опрошенных (25%), Россия сможет в ближайшие один-два года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. "При этом 23% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет: больше всего таких оптимистов на Северном Кавказе (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%)", - выяснили аналитики. Еще 24% граждан считают, что Россия полностью справится с импортозамещением за пять-десять лет, а 8% полагает, что на это уйдет более десяти лет.
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Отмечается, что 44% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. Около 27% предпочтут импортные товары, за исключением качественных российских. Еще 19% граждан заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 7% респондентов будут выбирать во всех случаях только отечественные товары. Только 4% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта.
Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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