https://ria.ru/20220616/igry-1795765064.html

Казань завоевала право на проведение первых в истории "Игр будущего"

Казань завоевала право на проведение первых в истории "Игр будущего" - РИА Новости, 16.06.2022

Казань завоевала право на проведение первых в истории "Игр будущего"

Первые в истории "Игры будущего" пройдут в феврале 2024 года в Казани, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:18

2022-06-16T14:18

2022-06-16T14:18

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781167_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_b4f79ae53a28816db52974e3b8639ca3.jpg

КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в феврале 2024 года в Казани, сообщается на сайте правительства РФ.Торжественная церемония объявления города-организатора нового международного спортивного турнира прошла на стенде министерства спорта России в рамках Петербургского международного экономического форума. Победителя объявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Поздравляю Татарстан с получением почетного права принять первые в истории "Игры будущего". Это заслуженная победа – город давно стал центром одного из сильнейших спортивных регионов страны, клубы которого борются за самые высокие места – как в национальном чемпионате, так и на международном уровне. До открытия игр остается чуть более полутора лет. Нам предстоит сделать то, чего никто до нас еще не делал. Это, безусловно, вызов. Уверен, что Казань на отлично с ним справится и задаст новый стандарт для проведения зрелищных спортивных мероприятий", - сказал Чернышенко.Вице-премьер поблагодарил все регионы, участвовавшие в заявочной кампании: ее старт был дан в ноябре 2021 года, более 40 регионов заинтересовались проектом, половина из них направили заявки на участие. В шорт-лист вошли пять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория "Сириус". Он добавил, что соревнования пройдут в течение девяти дней по 15 самым технологичным видам спорта. По словам вице-премьера, главное, что эти соревнования дают возможность развиться гармонично человеческой личности, поскольку там нужно обладать не только выдающимися на мировом уровне способностями в кибердисциплинах, но и быть в прекрасной физической форме."За последние 15 лет мы провели большое количество крупных, масштабных спортивных мероприятий, которые были положительно оценены мировым спортивным сообществом. Сейчас Россия выступает инноватором с идеей проведения совершенно нового формата спортивных соревнований – турнира "Игры будущего". Его проведение открывает технологичную грань спорта, а также формирует новое поколение чемпионов", - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.По словам мэра Казани Ильсура Метшина, для города огромная честь – стоять у истоков нового формата спортивных состязаний, знаменующих единство реального мира и виртуального. "У Казани богатый опыт проведения глобальных мировых спортивных состязаний. У нас дружная слаженная команда организаторов-профессионалов, прекрасная инфраструктура, мощная команда волонтеров. Главный ресурс – наши трудолюбивые и гостеприимные жители… Мы сделаем все и больше, чтобы "Игры будущего" стали незабываемым событием в мире спорта и новой цифровой золотой страницей в истории нашей Родины", - сказал он."Игры будущего" – новые международные соревнования по 15 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. В первых "Играх будущего" ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.Главными спортивными площадками для проведения игр в Казани выбраны МВЦ "Казань Экспо", "Баскет-холл", дворец спорта, картинг-центр "Форсаж", развлекательный комплекс "Пирамида". Церемонии открытия и закрытия игр пройдут в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". Для проживания участников и гостей турнира будет задействовано 23 крупнейших отеля и гостиницы города, а также Деревня Универсиады.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/servisy-1795747511.html

https://ria.ru/20220615/molodezh-1795602936.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), казань, общество