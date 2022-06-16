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"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/gaz-1795840730.html
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай
Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:54
2022-06-16T16:58
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
китай
санкт-петербург
газпром
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся "дальневосточного" маршрута поставок российского газа в Китай, сообщает пресс-служба "Газпрома"."Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай. В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок", - говорится в сообщении.Уточняется, что подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795525935.html
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экономика, китай, санкт-петербург, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, china national petroleum corporation, виталий маркелов
16:54 16.06.2022 (обновлено: 16:58 16.06.2022)
 
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай

"Газпром" и CNPC подписали техсоглашение о поставках по дальневосточному маршруту в Китай

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся "дальневосточного" маршрута поставок российского газа в Китай, сообщает пресс-служба "Газпрома".
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай. В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок", - говорится в сообщении.
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:43
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти
Уточняется, что подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вчера, 16:13Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаКитайСанкт-ПетербургГазпромПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФРоссияChina National Petroleum CorporationВиталий Маркелов
 
 
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