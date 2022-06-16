https://ria.ru/20220616/gaz-1795840730.html
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай
Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:54
2022-06-16T16:54
2022-06-16T16:58
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
китай
санкт-петербург
газпром
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся "дальневосточного" маршрута поставок российского газа в Китай, сообщает пресс-служба "Газпрома"."Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай. В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок", - говорится в сообщении.Уточняется, что подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795525935.html
https://ria.ru/20220616/energoresursy-1795821725.html
китай
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff61ceb76f0fcdbde4f8838159e12206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, санкт-петербург, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, china national petroleum corporation, виталий маркелов
16:54 16.06.2022 (обновлено: 16:58 16.06.2022)
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай
"Газпром" и CNPC подписали техсоглашение о поставках по дальневосточному маршруту в Китай