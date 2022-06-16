https://ria.ru/20220616/gaz-1795840730.html

"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай

"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022

"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай

Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:54

2022-06-16T16:54

2022-06-16T16:58

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

китай

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газпром

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся "дальневосточного" маршрута поставок российского газа в Китай, сообщает пресс-служба "Газпрома"."Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай. В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок", - говорится в сообщении.Уточняется, что подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795525935.html

https://ria.ru/20220616/energoresursy-1795821725.html

китай

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россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, китай, санкт-петербург, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, china national petroleum corporation, виталий маркелов