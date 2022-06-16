https://ria.ru/20220616/gaz-1795812397.html

Миллер оценил рост поставок газа в Китай

Миллер оценил рост поставок газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022

Миллер оценил рост поставок газа в Китай

"Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:52

2022-06-16T15:52

2022-06-16T16:19

экономика

китай

газпром

группа газ

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей миллер

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "Газпром" увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%", - сказал он на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Спрос на природный газ в Китае за последние десять лет, с 2011 по 2021 годы, обеспечил 32% роста всего мирового спроса, уточнил он. При этом средний годовой прирост потребления газа в Китае за последние пять лет, с 2016 года, составил 22 миллиарда кубометров. Газ в топливно-энергетическом балансе Китая составил на конец 2021 года 8,5%, а к 2030 году поставлена цель достичь отметки в 15%."Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут", — заключил Миллер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html

китай

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, газпром, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей миллер, санкт-петербург