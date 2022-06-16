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Миллер оценил рост поставок газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022
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Миллер оценил рост поставок газа в Китай
Миллер оценил рост поставок газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022
Миллер оценил рост поставок газа в Китай
"Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:52
2022-06-16T16:19
экономика
китай
газпром
группа газ
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей миллер
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "Газпром" увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%", - сказал он на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Спрос на природный газ в Китае за последние десять лет, с 2011 по 2021 годы, обеспечил 32% роста всего мирового спроса, уточнил он. При этом средний годовой прирост потребления газа в Китае за последние пять лет, с 2016 года, составил 22 миллиарда кубометров. Газ в топливно-энергетическом балансе Китая составил на конец 2021 года 8,5%, а к 2030 году поставлена цель достичь отметки в 15%."Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут", — заключил Миллер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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экономика, китай, газпром, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей миллер, санкт-петербург
15:52 16.06.2022 (обновлено: 16:19 16.06.2022)
 
Миллер оценил рост поставок газа в Китай

Миллер: "Газпром" за январь-май увеличил поставки газа в Китай на 67,5 процента

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРегазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР
Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "Газпром" увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%", - сказал он на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Спрос на природный газ в Китае за последние десять лет, с 2011 по 2021 годы, обеспечил 32% роста всего мирового спроса, уточнил он. При этом средний годовой прирост потребления газа в Китае за последние пять лет, с 2016 года, составил 22 миллиарда кубометров. Газ в топливно-энергетическом балансе Китая составил на конец 2021 года 8,5%, а к 2030 году поставлена цель достичь отметки в 15%.
"Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут", — заключил Миллер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаКитайГазпромГруппа ГАЗПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей МиллерСанкт-Петербург
 
 
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