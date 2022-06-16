https://ria.ru/20220616/gaz-1795812397.html
Миллер оценил рост поставок газа в Китай
Миллер оценил рост поставок газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2022
Миллер оценил рост поставок газа в Китай
"Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:52
2022-06-16T15:52
2022-06-16T16:19
экономика
китай
газпром
группа газ
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей миллер
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152497/09/1524970953_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c66bf0c4cf301ed644fd5a3220aa17c2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "Газпром" увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%", - сказал он на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Спрос на природный газ в Китае за последние десять лет, с 2011 по 2021 годы, обеспечил 32% роста всего мирового спроса, уточнил он. При этом средний годовой прирост потребления газа в Китае за последние пять лет, с 2016 года, составил 22 миллиарда кубометров. Газ в топливно-энергетическом балансе Китая составил на конец 2021 года 8,5%, а к 2030 году поставлена цель достичь отметки в 15%."Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут", — заключил Миллер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html
китай
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152497/09/1524970953_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c6c80890c553c472241feea7d9e587b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, газпром, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей миллер, санкт-петербург
15:52 16.06.2022 (обновлено: 16:19 16.06.2022)
Миллер оценил рост поставок газа в Китай
Миллер: "Газпром" за январь-май увеличил поставки газа в Китай на 67,5 процента