https://ria.ru/20220616/gaz-1795792405.html
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ - РИА Новости, 16.06.2022
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ
"Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:18
2022-06-16T15:18
2022-06-16T15:25
алексей миллер
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ."Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать "огромное спасибо" зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам", - сказал Миллер выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://ria.ru/20220616/oplata-1795792124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей миллер, экономика, санкт-петербург
15:18 16.06.2022 (обновлено: 15:25 16.06.2022)
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ
Глава "Газпрома" Миллер назвал европейские регуляторы ответственными за рост цен на газ