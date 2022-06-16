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Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/gaz-1795792405.html
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ - РИА Новости, 16.06.2022
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ
"Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:18
2022-06-16T15:25
алексей миллер
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ."Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать "огромное спасибо" зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам", - сказал Миллер выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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алексей миллер, экономика, санкт-петербург
15:18 16.06.2022 (обновлено: 15:25 16.06.2022)
 
Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ

Глава "Газпрома" Миллер назвал европейские регуляторы ответственными за рост цен на газ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ.
"Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать "огромное спасибо" зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам", - сказал Миллер выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
15:17Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Алексей МиллерЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
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