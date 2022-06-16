https://ria.ru/20220616/gaz-1795792405.html

Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ

Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ - РИА Новости, 16.06.2022

Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ

"Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:18

2022-06-16T15:18

2022-06-16T15:25

алексей миллер

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ."Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать "огромное спасибо" зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам", - сказал Миллер выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220616/oplata-1795792124.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей миллер, экономика, санкт-петербург