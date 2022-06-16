https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795853482.html

Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС

Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС

Если ЕС предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в Евросоюзе, то это будет означать готовность ЕС отказаться от своих принципов в угоду... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:22

2022-06-16T17:22

2022-06-16T18:36

в мире

петербургский международный экономический форум — 2022

украина

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Если ЕС предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в Евросоюзе, то это будет означать готовность ЕС отказаться от своих принципов в угоду геополитическим интересам, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не знаю, если Украине будет предоставлена вот эта дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только одно, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов и готов руководствоваться исключительно геополитическим соображениями", - сказал Лавров во время своего интервью телеканалу НТВ на площадке ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795854344.html

украина

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)