https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795853482.html
Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС
Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС
Если ЕС предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в Евросоюзе, то это будет означать готовность ЕС отказаться от своих принципов в угоду... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:22
2022-06-16T17:22
2022-06-16T18:36
в мире
петербургский международный экономический форум — 2022
украина
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Если ЕС предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в Евросоюзе, то это будет означать готовность ЕС отказаться от своих принципов в угоду геополитическим интересам, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не знаю, если Украине будет предоставлена вот эта дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только одно, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов и готов руководствоваться исключительно геополитическим соображениями", - сказал Лавров во время своего интервью телеканалу НТВ на площадке ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795854344.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:22 16.06.2022 (обновлено: 18:36 16.06.2022)
Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в ЕС
Глава МИД России Лавров: ЕС откажется от своих критериев, дав Украине статус кандидата