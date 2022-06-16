https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795805118.html
Россия не замыкается исключительно на Азию, заявили в МИД
Россия не замыкается исключительно на Азию, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
Россия не замыкается исключительно на Азию, заявили в МИД
Россия не замыкается исключительно на Азию и готова к сотрудничеству с Евросоюзом - более того, Азия в рамках Большого евразийского партнерства не... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:39
2022-06-16T15:39
2022-06-16T15:56
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
евросоюз
шос
экономическое сообщество асеан
евразийский экономический союз
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не замыкается исключительно на Азию и готова к сотрудничеству с Евросоюзом - более того, Азия в рамках Большого евразийского партнерства не противопоставляется Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.Он подчеркнул, что напротив, Россия готова к сотрудничеству, а до этого в своей речи напомнил, что ЕС сотрудничество предлагалось давно – "задолго до всяких событий". Но осторожность и иные факторы, определяющие поведение ЕС, не давали возможности продвинуться в сотрудничестве по многим трекам, когда для этого были условия.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795639957.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз, шос, экономическое сообщество асеан, евразийский экономический союз, санкт-петербург, александр панкин
15:39 16.06.2022 (обновлено: 15:56 16.06.2022)
Россия не замыкается исключительно на Азию, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом