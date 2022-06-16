09:18 16.06.2022 (обновлено: 11:31 16.06.2022)
В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Старший банкир ВЭБ Сторчак: введение Евросоюзом эмбарго на российский газ маловероятно
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин и старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на сессии "Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество" в рамках ПМЭФ
Генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин и старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на сессии "Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество" в рамках ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.
"Ну, введёт (Европа - ред.) эмбарго на поставки газа - они же замёрзнут сами. Поэтому, я думаю, вероятность низкая", - сказал Сторчак.
"Природный газ у нас же не только источник тепла, он же источник удобрений, важнейшее сырье в агрокомплексе. Как говорят, седьмой пакет санкций может состоять только из запрета на поставки газа, но это невероятно", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.