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В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/embargo-1795645109.html
В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 16.06.2022
В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:18
2022-06-16T11:31
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
европа
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак."Ну, введёт (Европа - ред.) эмбарго на поставки газа - они же замёрзнут сами. Поэтому, я думаю, вероятность низкая", - сказал Сторчак."Природный газ у нас же не только источник тепла, он же источник удобрений, важнейшее сырье в агрокомплексе. Как говорят, седьмой пакет санкций может состоять только из запрета на поставки газа, но это невероятно", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, европа, россия, санкт-петербург
09:18 16.06.2022 (обновлено: 11:31 16.06.2022)
 
В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

Старший банкир ВЭБ Сторчак: введение Евросоюзом эмбарго на российский газ маловероятно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин и старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на сессии "Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество" в рамках ПМЭФ
Генеральный директор ФГБУ Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин и старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на сессии Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин и старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на сессии "Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество" в рамках ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.
"Ну, введёт (Европа - ред.) эмбарго на поставки газа - они же замёрзнут сами. Поэтому, я думаю, вероятность низкая", - сказал Сторчак.
"Природный газ у нас же не только источник тепла, он же источник удобрений, важнейшее сырье в агрокомплексе. Как говорят, седьмой пакет санкций может состоять только из запрета на поставки газа, но это невероятно", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЕвропаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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