https://ria.ru/20220616/embargo-1795645109.html

В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 16.06.2022

В ВЭБ оценили риск введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

Введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:18

2022-06-16T09:18

2022-06-16T11:31

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

европа

россия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795685770_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_9e7a8d4230d2f5bec6d77f6f0cb46afc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак."Ну, введёт (Европа - ред.) эмбарго на поставки газа - они же замёрзнут сами. Поэтому, я думаю, вероятность низкая", - сказал Сторчак."Природный газ у нас же не только источник тепла, он же источник удобрений, важнейшее сырье в агрокомплексе. Как говорят, седьмой пакет санкций может состоять только из запрета на поставки газа, но это невероятно", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/ispaniya-1795307850.html

европа

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, россия, санкт-петербург