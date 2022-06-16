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Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795699203.html
Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики - РИА Новости, 16.06.2022
Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:00
2022-06-16T12:09
петербургский международный экономический форум — 2022
доллар
курс доллара
экономика
россия
санкт-петербург
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на ПМЭФ.По его словам, денежно-кредитная политики России должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую власти намерены построить. "Под эту модель нужно подстраивать и ключевую ставку, и говорить об инфляции", - сказал он, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях".Российское общество, по его мнению, в ближайшие годы будет развиваться по новой социально-экономической модели."В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% - на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар - ред.) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать", - заявил он.Шувалов признал, что и сам вместе с властями находится в плену 20-летнего опыта борьбы с инфляцией. "Это единственный фактор макроэкономики, который нам не поддавался, а потом поддался, и теперь опять разрушен", – сказал он, добавив, что сочувствует ЦБ, который всеми силами пытается вернуть утраченный контроль."С другой стороны, я очень хорошо помню ситуацию 90-х годов, когда на высокой инфляции мы все очень хорошо зарабатывали", – отметил Шувалов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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доллар, курс доллара, экономика, россия, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), валюта, рубль, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), пмэф
12:00 16.06.2022 (обновлено: 12:09 16.06.2022)
 
Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики

Председатель ВЭБ.РФ Шувалов: экономике нужен курс в 70 рублей за доллар и ставка ЦБ в 7,5%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель банка "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Председатель банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель банка "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на ПМЭФ.
По его словам, денежно-кредитная политики России должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую власти намерены построить. "Под эту модель нужно подстраивать и ключевую ставку, и говорить об инфляции", - сказал он, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях".
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Российское общество, по его мнению, в ближайшие годы будет развиваться по новой социально-экономической модели.
"В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% - на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар - ред.) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать", - заявил он.
Шувалов признал, что и сам вместе с властями находится в плену 20-летнего опыта борьбы с инфляцией. "Это единственный фактор макроэкономики, который нам не поддавался, а потом поддался, и теперь опять разрушен", – сказал он, добавив, что сочувствует ЦБ, который всеми силами пытается вернуть утраченный контроль.
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"С другой стороны, я очень хорошо помню ситуацию 90-х годов, когда на высокой инфляции мы все очень хорошо зарабатывали", – отметил Шувалов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ДолларКурс доллараЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВалютаРубльИгорь ШуваловВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФ
 
 
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