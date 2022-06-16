https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795699203.html

Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики

Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики - РИА Новости, 16.06.2022

Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики

Новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:00

2022-06-16T12:00

2022-06-16T12:09

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на ПМЭФ.По его словам, денежно-кредитная политики России должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую власти намерены построить. "Под эту модель нужно подстраивать и ключевую ставку, и говорить об инфляции", - сказал он, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях".Российское общество, по его мнению, в ближайшие годы будет развиваться по новой социально-экономической модели."В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% - на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар - ред.) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать", - заявил он.Шувалов признал, что и сам вместе с властями находится в плену 20-летнего опыта борьбы с инфляцией. "Это единственный фактор макроэкономики, который нам не поддавался, а потом поддался, и теперь опять разрушен", – сказал он, добавив, что сочувствует ЦБ, который всеми силами пытается вернуть утраченный контроль."С другой стороны, я очень хорошо помню ситуацию 90-х годов, когда на высокой инфляции мы все очень хорошо зарабатывали", – отметил Шувалов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/valyuta-1795695705.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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