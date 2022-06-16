https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795651406.html
России нужно "купить время" для перестройки экономики, заявил Решетников
России нужно "купить время" для перестройки экономики, заявил Решетников - РИА Новости, 16.06.2022
России нужно "купить время" для перестройки экономики, заявил Решетников
Задача России - "купить время" для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:42
2022-06-16T09:42
2022-06-16T09:42
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задача России - "купить время" для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Он сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с периодом, когда власти принимали меры против пандемии. "Ту практику, которую мы в COVID наработали: методы, подходы к принятию решений, ту скорость и готовность идти на серьезные шаги - мы действительно все это использовали и в этой ситуации", - отметил он.Однако, по словам министра, нынешняя ситуация кардинально изменилась. "Если в COVID была задача переждать и так или иначе мы понимали, что да, мир будет другим после COVID, но в общем и целом он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести - в общем она совсем другая будет. И наша задача - также купить время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка", - сказал Решетников.Он отметил, что для России сейчас изменились как внешние, так и внутренние условия. "Глубина этих изменений другая, и решения, которые принимаются, по масштабам - те же отсрочки по соцвзносам, возмещение НДС, масштаб наших кредитных программ, готовность государств участвовать, в том числе в рисках кредитования - все это имеет принципиально другой формат", - подчеркнул глава Минэкономразвития."Какие будут модели будущего и какая будет структура будущего - нам ее предстоит определить. Этот процесс, который идет сейчас, зависит от тех решений, которые сейчас принимаются", - подчеркнул он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
России нужно "купить время" для перестройки экономики, заявил Решетников
Глава МЭР Решетников: России нужно "купить время" для перестройки экономики
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задача России - "купить время" для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
Он сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с периодом, когда власти принимали меры против пандемии. "Ту практику, которую мы в COVID наработали: методы, подходы к принятию решений, ту скорость и готовность идти на серьезные шаги - мы действительно все это использовали и в этой ситуации", - отметил он.
Однако, по словам министра, нынешняя ситуация кардинально изменилась. "Если в COVID была задача переждать и так или иначе мы понимали, что да, мир будет другим после COVID, но в общем и целом он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести - в общем она совсем другая будет. И наша задача - также купить время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка", - сказал Решетников.
Он отметил, что для России
сейчас изменились как внешние, так и внутренние условия. "Глубина этих изменений другая, и решения, которые принимаются, по масштабам - те же отсрочки по соцвзносам, возмещение НДС, масштаб наших кредитных программ, готовность государств участвовать, в том числе в рисках кредитования - все это имеет принципиально другой формат", - подчеркнул глава Минэкономразвития
.
"Какие будут модели будущего и какая будет структура будущего - нам ее предстоит определить. Этот процесс, который идет сейчас, зависит от тех решений, которые сейчас принимаются", - подчеркнул он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.