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Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.06.2022
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин
Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:37
2022-06-16T11:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.Выступая в четверг на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике, он отметил, что экономика Советского союза по целому ряду историй была неэффективна, в частности, она была неэффективна потому что была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована."Этого нет. Конечно же в России будет другая модель, более эффективная, более способная на изменения, более способная на создание нового", - заявил Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин
09:37 16.06.2022 (обновлено: 11:10 16.06.2022)
 
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин

Помощник президента Максим Орешкин: возврата к экономике СССР не будет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ
Помощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
Выступая в четверг на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике, он отметил, что экономика Советского союза по целому ряду историй была неэффективна, в частности, она была неэффективна потому что была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована.
"Этого нет. Конечно же в России будет другая модель, более эффективная, более способная на изменения, более способная на создание нового", - заявил Орешкин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Максим Орешкин
 
 
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