https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html

Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин

Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.06.2022

Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин

Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:37

2022-06-16T09:37

2022-06-16T11:10

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим орешкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.Выступая в четверг на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике, он отметил, что экономика Советского союза по целому ряду историй была неэффективна, в частности, она была неэффективна потому что была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована."Этого нет. Конечно же в России будет другая модель, более эффективная, более способная на изменения, более способная на создание нового", - заявил Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин