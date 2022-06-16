https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.06.2022
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин
Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:37
2022-06-16T09:37
2022-06-16T11:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим орешкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795677275_0:90:3162:1869_1920x0_80_0_0_7b27fc11d853ed72728fd7dff52ac481.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возврата к экономике СССР в России не будет, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.Выступая в четверг на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике, он отметил, что экономика Советского союза по целому ряду историй была неэффективна, в частности, она была неэффективна потому что была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована."Этого нет. Конечно же в России будет другая модель, более эффективная, более способная на изменения, более способная на создание нового", - заявил Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795677275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118b96d777cabeab902796baa0cd4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин
09:37 16.06.2022 (обновлено: 11:10 16.06.2022)
Возврата к экономике СССР не будет, заявил Орешкин
Помощник президента Максим Орешкин: возврата к экономике СССР не будет