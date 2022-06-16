https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html

В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина

В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022

В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина

Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; внешние условия для России ухудшились... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:21

2022-06-16T09:21

2022-06-16T21:03

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

максим орешкин

россия

санкт-петербург

центральный банк рф (цб рф)

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное", — сказала она, выступая на ПМЭФ."Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. <…> Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией", — отметила глава ЦБ.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее жесткий прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит восемь-десять процентов, однако в начале июня заявил, что в июле может пересмотреть прогноз, поскольку фактическое снижение экономической активности во втором квартале оказалось меньше ожидаемого.Минэкономразвития ожидает спада ВВП России в текущем году на 7,8%. А наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП России в этом году не превысит пяти процентов.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html

https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795645630.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим орешкин, россия, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), петербургский международный экономический форум (фонд), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эльвира набиуллина