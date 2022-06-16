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В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина
В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина
Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; внешние условия для России ухудшились... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:21
2022-06-16T21:03
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
максим орешкин
россия
санкт-петербург
центральный банк рф (цб рф)
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное", — сказала она, выступая на ПМЭФ."Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. &lt;…&gt; Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией", — отметила глава ЦБ.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее жесткий прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит восемь-десять процентов, однако в начале июня заявил, что в июле может пересмотреть прогноз, поскольку фактическое снижение экономической активности во втором квартале оказалось меньше ожидаемого.Минэкономразвития ожидает спада ВВП России в текущем году на 7,8%. А наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП России в этом году не превысит пяти процентов.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html
https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795645630.html
россия
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экономика, максим орешкин, россия, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), петербургский международный экономический форум (фонд), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эльвира набиуллина
09:21 16.06.2022 (обновлено: 21:03 16.06.2022)
 
В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: внешние условия для экономики России изменились надолго

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное", — сказала она, выступая на ПМЭФ.
Помощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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"Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. <…> Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией", — отметила глава ЦБ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее жесткий прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит восемь-десять процентов, однако в начале июня заявил, что в июле может пересмотреть прогноз, поскольку фактическое снижение экономической активности во втором квартале оказалось меньше ожидаемого.
Минэкономразвития ожидает спада ВВП России в текущем году на 7,8%. А наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП России в этом году не превысит пяти процентов.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаМаксим ОрешкинРоссияСанкт-ПетербургЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Эльвира Набиуллина
 
 
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