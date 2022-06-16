09:21 16.06.2022 (обновлено: 21:03 16.06.2022)
В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: внешние условия для экономики России изменились надолго
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное", — сказала она, выступая на ПМЭФ.
"Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. <…> Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией", — отметила глава ЦБ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее жесткий прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит восемь-десять процентов, однако в начале июня заявил, что в июле может пересмотреть прогноз, поскольку фактическое снижение экономической активности во втором квартале оказалось меньше ожидаемого.
Минэкономразвития ожидает спада ВВП России в текущем году на 7,8%. А наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП России в этом году не превысит пяти процентов.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.