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Музаев заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ege-1795811506.html
Музаев заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день
Музаев заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день - РИА Новости, 16.06.2022
Музаев заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день
Альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день нет, возможна его трансформация, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:50
2022-06-16T15:58
петербургский международный экономический форум — 2022
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
петербургский международный экономический форум (фонд)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день нет, возможна его трансформация, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Альтернативы единому государственному экзамену на сегодняшний день нет. Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять ", - сказал он.По его словам, экзамен, если брать его в 2009 году 2022 году, изменился уже на 70 или 80%. Он также отметил, что есть ряд моментов, которые можно обсуждать."И мы не видим рисков при переходе к какой-то другой модели. Возможна трансформация. Но мы с вами должны понимать одно: что у нас общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз. Мы же пришли к этой модели, когда решили объединить два экзамена – выпускной и вступительный", - добавил Музаев.
https://ria.ru/20220616/ege-1795800744.html
РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
15:50 16.06.2022 (обновлено: 15:58 16.06.2022)
 
Музаев заявил об отсутствии альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день

Глава Рособрнадзора Музаев: альтернативы ЕГЭ на сегодня нет, но возможна его трансформация

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день нет, возможна его трансформация, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Альтернативы единому государственному экзамену на сегодняшний день нет. Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять ", - сказал он.
По его словам, экзамен, если брать его в 2009 году 2022 году, изменился уже на 70 или 80%. Он также отметил, что есть ряд моментов, которые можно обсуждать.
"И мы не видим рисков при переходе к какой-то другой модели. Возможна трансформация. Но мы с вами должны понимать одно: что у нас общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз. Мы же пришли к этой модели, когда решили объединить два экзамена – выпускной и вступительный", - добавил Музаев.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
15:34Петербургский международный экономический форум — 2022
Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Петербургский международный экономический форум (фонд)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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