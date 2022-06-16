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Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ege-1795800744.html
Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории
Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории - РИА Новости, 16.06.2022
Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории
Вводить в России обязательный ЕГЭ по истории пока не планируется, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:34
2022-06-16T15:42
петербургский международный экономический форум — 2022
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вводить в России обязательный ЕГЭ по истории пока не планируется, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нет. Пока не планируется", - сказал он на ПМЭФ.
https://ria.ru/20220616/ege-1795698758.html
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образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
15:34 16.06.2022 (обновлено: 15:42 16.06.2022)
 
Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории

Глава Минпросвещения Кравцов: обязательный ЕГЭ по истории вводить пока не планируется

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вводить в России обязательный ЕГЭ по истории пока не планируется, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Нет. Пока не планируется", - сказал он на ПМЭФ.
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
11:59Петербургский международный экономический форум — 2022
Сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 2364 выпускника
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Образование - ОбществоСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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