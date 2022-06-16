https://ria.ru/20220616/ege-1795800744.html

Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории

Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории - РИА Новости, 16.06.2022

Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории

Вводить в России обязательный ЕГЭ по истории пока не планируется, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:34

2022-06-16T15:34

2022-06-16T15:42

петербургский международный экономический форум — 2022

образование - общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_0:97:2000:1223_1920x0_80_0_0_ac7a84ea2b3589546222b8b5e8487df4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вводить в России обязательный ЕГЭ по истории пока не планируется, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нет. Пока не планируется", - сказал он на ПМЭФ.

https://ria.ru/20220616/ege-1795698758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование