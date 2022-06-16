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Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/dnr-1795676226.html
Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин
Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин
Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:02
2022-06-16T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он. По словам Пушилина, "если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
донецкая народная республика
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353
60
353
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Поставки нового оружия силам ВСУ вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе – Пушилин
Поставки нового оружия силам ВСУ вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе – Пушилин
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:02 16.06.2022 (обновлено: 13:00 16.06.2022)
 
Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин

Пушилин: поставки Украине нового оружия вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он. По словам Пушилина, "если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения".
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 08:00
"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило Киев
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:36Специальная военная операция на Украине
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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