https://ria.ru/20220616/dnr-1795676226.html

Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин

Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022

Силы ДНР вынуждают не останавливаться на границе республики, заявил Пушилин

Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:02

2022-06-16T11:02

2022-06-16T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он. По словам Пушилина, "если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поставки нового оружия силам ВСУ вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе – Пушилин Поставки нового оружия силам ВСУ вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе – Пушилин 2022-06-16T11:02 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр