https://ria.ru/20220616/devalyutizatsiya-1795706372.html

ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков

ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков - РИА Новости, 16.06.2022

ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков

Стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам, заявила глава... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:12

2022-06-16T12:12

2022-06-16T12:12

петербургский международный экономический форум — 2022

валюта

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

россия

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ."Стратегия девалютизации остается, она никак не утратила свое значение. Инструменты все, которые были, будем применять. У нас ФОР (фонд обязательных резервов – ред.) уже дифференцированный, но будем смотреть по обстоятельствам, мы не исключаем дифференциацию дальнейшую, больший уровень дифференциации", - ответила она на соответствующий вопрос.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

валюта, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина