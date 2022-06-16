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ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/devalyutizatsiya-1795706372.html
ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков
ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков - РИА Новости, 16.06.2022
ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков
Стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам, заявила глава... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:12
2022-06-16T12:12
петербургский международный экономический форум — 2022
валюта
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
россия
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ."Стратегия девалютизации остается, она никак не утратила свое значение. Инструменты все, которые были, будем применять. У нас ФОР (фонд обязательных резервов – ред.) уже дифференцированный, но будем смотреть по обстоятельствам, мы не исключаем дифференциацию дальнейшую, больший уровень дифференциации", - ответила она на соответствующий вопрос.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795699203.html
санкт-петербург
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валюта, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
12:12 16.06.2022
 
ЦБ заявил о сохранении стратегии девалютизации банков

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что стратегия девалютизации российских банков остается

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Стратегия девалютизации остается, она никак не утратила свое значение. Инструменты все, которые были, будем применять. У нас ФОР (фонд обязательных резервов – ред.) уже дифференцированный, но будем смотреть по обстоятельствам, мы не исключаем дифференциацию дальнейшую, больший уровень дифференциации", - ответила она на соответствующий вопрос.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ВалютаЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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