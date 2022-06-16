15:06 16.06.2022 (обновлено: 15:07 16.06.2022)
Херд призналась в любви к Деппу
Херд призналась в любви к Деппу и желании восстановить отношения
© AP Photo / Steve Helber, PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022
© AP Photo / Steve Helber, Pool
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эмбер Херд любила своего экс-супруга Джонни Деппа. В этом актриса призналась в своем первом после громкого процесса интервью NBC, пишет Today.
"Я любила его всем сердцем. У меня вообще нет негативных чувств или недоброжелательности к нему", – отметила Херд.
Кроме того, артистка призналась, что старалась восстановить "глубоко разрушенные отношения".
Ранее присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.
Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.
9 июня, 14:36ШоубизДепп планирует простить Херд судебный долг
При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.