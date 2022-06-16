https://ria.ru/20220616/depp-1795782502.html

Херд призналась в любви к Деппу

Херд призналась в любви к Деппу - РИА Новости, 16.06.2022

Херд призналась в любви к Деппу

Эмбер Херд любила своего экс-супруга Джонни Деппа. В этом актриса призналась в своем первом после громкого процесса интервью NBC, пишет Today. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:06

2022-06-16T15:06

2022-06-16T15:07

шоубиз

эмбер херд

джонни депп

новости культуры

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эмбер Херд любила своего экс-супруга Джонни Деппа. В этом актриса призналась в своем первом после громкого процесса интервью NBC, пишет Today. Кроме того, артистка призналась, что старалась восстановить "глубоко разрушенные отношения". Ранее присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.

https://ria.ru/20220609/depp-1794270226.html

https://ria.ru/20220614/heard-1795134112.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

эмбер херд, джонни депп, новости культуры