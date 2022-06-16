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Херд призналась в любви к Деппу - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/depp-1795782502.html
Херд призналась в любви к Деппу
Херд призналась в любви к Деппу - РИА Новости, 16.06.2022
Херд призналась в любви к Деппу
Эмбер Херд любила своего экс-супруга Джонни Деппа. В этом актриса призналась в своем первом после громкого процесса интервью NBC, пишет Today. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:06
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шоубиз
эмбер херд
джонни депп
новости культуры
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эмбер Херд любила своего экс-супруга Джонни Деппа. В этом актриса призналась в своем первом после громкого процесса интервью NBC, пишет Today. Кроме того, артистка призналась, что старалась восстановить "глубоко разрушенные отношения". Ранее присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
https://ria.ru/20220609/depp-1794270226.html
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эмбер херд, джонни депп, новости культуры
15:06 16.06.2022 (обновлено: 15:07 16.06.2022)
 
Херд призналась в любви к Деппу

Херд призналась в любви к Деппу и желании восстановить отношения

© AP Photo / Steve Helber, PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Steve Helber, Pool
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эмбер Херд любила своего экс-супруга Джонни Деппа. В этом актриса призналась в своем первом после громкого процесса интервью NBC, пишет Today.
"Я любила его всем сердцем. У меня вообще нет негативных чувств или недоброжелательности к нему", – отметила Херд.
Кроме того, артистка призналась, что старалась восстановить "глубоко разрушенные отношения".
Ранее присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.
Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.
Адвокаты Джонни Деппа празднуют победу после оглашения приговора в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 14:36Шоубиз
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При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
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ШоубизЭмбер ХердДжонни ДеппНовости культуры
 
 
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