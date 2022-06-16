https://ria.ru/20220616/chukotka-1795712165.html

Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс"

Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс" - РИА Новости, 16.06.2022

Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс"

Правительство Чукотского автономного округа и ФГУП "Морсвязьспутник" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:21

2022-06-16T12:21

2022-06-16T14:16

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

роман копин

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чукотский автономный округ

певек

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Чукотского автономного округа и ФГУП "Морсвязьспутник" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о подключении к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) населенных пунктов региона, сообщили власти АО.Подписи под документом поставили губернатор Роман Копин и генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников."Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с целью формирования и развития телекоммуникационной инфраструктуры в интересах жителей и организаций Чукотского автономного округа. Основой для реализации проектов станет сооружаемая трансарктическая магистральная подводная ВОЛС "Полярный экспресс", оператором которой является ФГУП "Морсвязьспутник", - говорится в сообщении.Соглашением предусмотрено подключение к подводной ВОЛС "Полярный экспресс" городов Певек и Анадырь, а также реализация решений в области развития единой информационной инфраструктуры в восточной части территории региона и организация отводов от ВОЛС "Полярный экспресс" к населенным пунктам Провидения, Эгвекинот, Лаврентия и Беринговский.Также власти Чукотки подписали на ПМЭФ соглашение с компанией "1С". Оно нацелено на сотрудничество сторон в области информационных технологий для формирования эффективной системы государственного управления и развития цифровой экономики в регионе."Полярный экспресс" – проект строительства трансарктической подводной ВОЛС по маршруту Мурманск – Владивосток с точками выхода вдоль побережья Арктической зоны Российской Федерации и ДФО общей протяженностью 12 650 километров. Реализация проекта позволит подключить к новой подводной магистрали районы Арктического побережья России и Дальнего Востока, обеспечит надежными и высокоскоростными каналами связи портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Северного морского пути и в ДФО.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/vetroparki-1795623182.html

https://ria.ru/20220413/porty-1783411583.html

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чукотский автономный округ

певек

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, роман копин, чукотка, чукотский автономный округ, певек, петербургский международный экономический форум (фонд)