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Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс" - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/chukotka-1795712165.html
Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс"
Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс" - РИА Новости, 16.06.2022
Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс"
Правительство Чукотского автономного округа и ФГУП "Морсвязьспутник" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:21
2022-06-16T14:16
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
роман копин
чукотка
чукотский автономный округ
певек
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Чукотского автономного округа и ФГУП "Морсвязьспутник" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о подключении к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) населенных пунктов региона, сообщили власти АО.Подписи под документом поставили губернатор Роман Копин и генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников."Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с целью формирования и развития телекоммуникационной инфраструктуры в интересах жителей и организаций Чукотского автономного округа. Основой для реализации проектов станет сооружаемая трансарктическая магистральная подводная ВОЛС "Полярный экспресс", оператором которой является ФГУП "Морсвязьспутник", - говорится в сообщении.Соглашением предусмотрено подключение к подводной ВОЛС "Полярный экспресс" городов Певек и Анадырь, а также реализация решений в области развития единой информационной инфраструктуры в восточной части территории региона и организация отводов от ВОЛС "Полярный экспресс" к населенным пунктам Провидения, Эгвекинот, Лаврентия и Беринговский.Также власти Чукотки подписали на ПМЭФ соглашение с компанией "1С". Оно нацелено на сотрудничество сторон в области информационных технологий для формирования эффективной системы государственного управления и развития цифровой экономики в регионе."Полярный экспресс" – проект строительства трансарктической подводной ВОЛС по маршруту Мурманск – Владивосток с точками выхода вдоль побережья Арктической зоны Российской Федерации и ДФО общей протяженностью 12 650 километров. Реализация проекта позволит подключить к новой подводной магистрали районы Арктического побережья России и Дальнего Востока, обеспечит надежными и высокоскоростными каналами связи портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Северного морского пути и в ДФО.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/vetroparki-1795623182.html
https://ria.ru/20220413/porty-1783411583.html
чукотка
чукотский автономный округ
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экономика, роман копин, чукотка, чукотский автономный округ, певек, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:21 16.06.2022 (обновлено: 14:16 16.06.2022)
 
Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс"

Чукотка на ПМЭФ договорилась о подключении населенных пунктов к ВОЛС "Полярный экспресс"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц города Анадыря
Горожане на одной из улиц города Анадыря - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Горожане на одной из улиц города Анадыря. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Чукотского автономного округа и ФГУП "Морсвязьспутник" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о подключении к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) населенных пунктов региона, сообщили власти АО.
Подписи под документом поставили губернатор Роман Копин и генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников.
Чукотка
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"Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с целью формирования и развития телекоммуникационной инфраструктуры в интересах жителей и организаций Чукотского автономного округа. Основой для реализации проектов станет сооружаемая трансарктическая магистральная подводная ВОЛС "Полярный экспресс", оператором которой является ФГУП "Морсвязьспутник", - говорится в сообщении.
Соглашением предусмотрено подключение к подводной ВОЛС "Полярный экспресс" городов Певек и Анадырь, а также реализация решений в области развития единой информационной инфраструктуры в восточной части территории региона и организация отводов от ВОЛС "Полярный экспресс" к населенным пунктам Провидения, Эгвекинот, Лаврентия и Беринговский.
Также власти Чукотки подписали на ПМЭФ соглашение с компанией "". Оно нацелено на сотрудничество сторон в области информационных технологий для формирования эффективной системы государственного управления и развития цифровой экономики в регионе.
"Полярный экспресс" – проект строительства трансарктической подводной ВОЛС по маршруту МурманскВладивосток с точками выхода вдоль побережья Арктической зоны Российской Федерации и ДФО общей протяженностью 12 650 километров. Реализация проекта позволит подключить к новой подводной магистрали районы Арктического побережья России и Дальнего Востока, обеспечит надежными и высокоскоростными каналами связи портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Северного морского пути и в ДФО.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоман КопинЧукоткаЧукотский автономный округПевекПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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