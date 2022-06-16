12:21 16.06.2022 (обновлено: 14:16 16.06.2022)
Населенные пункты на Чукотке подключат к ВОЛС "Полярный экспресс"
Чукотка на ПМЭФ договорилась о подключении населенных пунктов к ВОЛС "Полярный экспресс"
Горожане на одной из улиц города Анадыря. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Чукотского автономного округа и ФГУП "Морсвязьспутник" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о подключении к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) населенных пунктов региона, сообщили власти АО.
Подписи под документом поставили губернатор Роман Копин и генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников.
"Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с целью формирования и развития телекоммуникационной инфраструктуры в интересах жителей и организаций Чукотского автономного округа. Основой для реализации проектов станет сооружаемая трансарктическая магистральная подводная ВОЛС "Полярный экспресс", оператором которой является ФГУП "Морсвязьспутник", - говорится в сообщении.
Соглашением предусмотрено подключение к подводной ВОЛС "Полярный экспресс" городов Певек и Анадырь, а также реализация решений в области развития единой информационной инфраструктуры в восточной части территории региона и организация отводов от ВОЛС "Полярный экспресс" к населенным пунктам Провидения, Эгвекинот, Лаврентия и Беринговский.
"Полярный экспресс" – проект строительства трансарктической подводной ВОЛС по маршруту Мурманск – Владивосток с точками выхода вдоль побережья Арктической зоны Российской Федерации и ДФО общей протяженностью 12 650 километров. Реализация проекта позволит подключить к новой подводной магистрали районы Арктического побережья России и Дальнего Востока, обеспечит надежными и высокоскоростными каналами связи портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Северного морского пути и в ДФО.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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