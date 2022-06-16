https://ria.ru/20220616/brigada-1795677556.html

Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики

Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики - РИА Новости, 16.06.2022

Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики

Помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФ назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:07

2022-06-16T11:07

2022-06-16T11:10

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

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эльвира набиуллина

максим орешкин

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФ назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова медицинской бригадой, которая не даст бюджету превратиться из лекарства в наркотик для экономики.Ранее Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" сравнил бюджетную поддержку экономики с лекарством, которое можно принимать только временно, чтобы оно не превратилось в наркотик.Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на той же сессии задал вопрос: "Кто тот доктор, который определит дозу лекарства, которая превращает лекарство полезное в наркотик? Где эта граница?""Здесь медицинская бригада сидит, - ответил Орешкин, указывая на Набиуллину, Силуанова и Решетникова."А вы кто?" – спросил Макаров. "Я просто рядом", - пошутил Орешкин. "На самом деле, если не шутить, это непростой баланс. И говорить надо не только о размере расходов, о денежно-кредитной политике - нужно говорить о структуре тех же расходов. Она не менее важна, чем объем расходов", - добавил помощник президента.По его словам, если посмотреть в этом плане на прошлые годы, правительству и ЦБ РФ всегда удавалось найти баланс: в 2020 году, когда был серьезный спад и большой рост безработицы, бюджет России ответил очень мощным стимулом. Денежно-кредитная политика тоже стимулировала экономику, и она быстро восстанавливалась."В анализе, который делается в Минфине, в Центральном банке – везде работают очень грамотные специалисты, которые глубоко анализируют все показатели, всю эту динамику, и как раз выискивают тот баланс, для того чтобы, с одной стороны, не навредить, с другой стороны, помочь", - добавил Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/lekarstvo-1795656956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкт-петербург, эльвира набиуллина, максим орешкин, антон силуанов, россия