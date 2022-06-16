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Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики - РИА Новости, 16.06.2022
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Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики
Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики - РИА Новости, 16.06.2022
Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики
Помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФ назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:07
2022-06-16T11:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
эльвира набиуллина
максим орешкин
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФ назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова медицинской бригадой, которая не даст бюджету превратиться из лекарства в наркотик для экономики.Ранее Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" сравнил бюджетную поддержку экономики с лекарством, которое можно принимать только временно, чтобы оно не превратилось в наркотик.Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на той же сессии задал вопрос: "Кто тот доктор, который определит дозу лекарства, которая превращает лекарство полезное в наркотик? Где эта граница?""Здесь медицинская бригада сидит, - ответил Орешкин, указывая на Набиуллину, Силуанова и Решетникова."А вы кто?" – спросил Макаров. "Я просто рядом", - пошутил Орешкин. "На самом деле, если не шутить, это непростой баланс. И говорить надо не только о размере расходов, о денежно-кредитной политике - нужно говорить о структуре тех же расходов. Она не менее важна, чем объем расходов", - добавил помощник президента.По его словам, если посмотреть в этом плане на прошлые годы, правительству и ЦБ РФ всегда удавалось найти баланс: в 2020 году, когда был серьезный спад и большой рост безработицы, бюджет России ответил очень мощным стимулом. Денежно-кредитная политика тоже стимулировала экономику, и она быстро восстанавливалась."В анализе, который делается в Минфине, в Центральном банке – везде работают очень грамотные специалисты, которые глубоко анализируют все показатели, всю эту динамику, и как раз выискивают тот баланс, для того чтобы, с одной стороны, не навредить, с другой стороны, помочь", - добавил Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, эльвира набиуллина, максим орешкин, антон силуанов, россия
11:07 16.06.2022 (обновлено: 11:10 16.06.2022)
 
Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики

Орешкин назвал Набиуллину, Силуанова и Решетникова медицинской бригадой для экономики

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Участники сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФ назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова медицинской бригадой, которая не даст бюджету превратиться из лекарства в наркотик для экономики.
Ранее Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" сравнил бюджетную поддержку экономики с лекарством, которое можно принимать только временно, чтобы оно не превратилось в наркотик.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на той же сессии задал вопрос: "Кто тот доктор, который определит дозу лекарства, которая превращает лекарство полезное в наркотик? Где эта граница?"
"Здесь медицинская бригада сидит, - ответил Орешкин, указывая на Набиуллину, Силуанова и Решетникова.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Вчера, 10:03Петербургский международный экономический форум — 2022
Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики
"А вы кто?" – спросил Макаров. "Я просто рядом", - пошутил Орешкин. "На самом деле, если не шутить, это непростой баланс. И говорить надо не только о размере расходов, о денежно-кредитной политике - нужно говорить о структуре тех же расходов. Она не менее важна, чем объем расходов", - добавил помощник президента.
По его словам, если посмотреть в этом плане на прошлые годы, правительству и ЦБ РФ всегда удавалось найти баланс: в 2020 году, когда был серьезный спад и большой рост безработицы, бюджет России ответил очень мощным стимулом. Денежно-кредитная политика тоже стимулировала экономику, и она быстро восстанавливалась.
"В анализе, который делается в Минфине, в Центральном банке – везде работают очень грамотные специалисты, которые глубоко анализируют все показатели, всю эту динамику, и как раз выискивают тот баланс, для того чтобы, с одной стороны, не навредить, с другой стороны, помочь", - добавил Орешкин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 10:20Петербургский международный экономический форум — 2022
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургЭльвира НабиуллинаМаксим ОрешкинАнтон СилуановРоссия
 
 
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