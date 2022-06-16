11:07 16.06.2022 (обновлено: 11:10 16.06.2022)
Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики
Орешкин назвал Набиуллину, Силуанова и Решетникова медицинской бригадой для экономики
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Участники сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФ назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова медицинской бригадой, которая не даст бюджету превратиться из лекарства в наркотик для экономики.
Ранее Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" сравнил бюджетную поддержку экономики с лекарством, которое можно принимать только временно, чтобы оно не превратилось в наркотик.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на той же сессии задал вопрос: "Кто тот доктор, который определит дозу лекарства, которая превращает лекарство полезное в наркотик? Где эта граница?"
"Здесь медицинская бригада сидит, - ответил Орешкин, указывая на Набиуллину, Силуанова и Решетникова.
"А вы кто?" – спросил Макаров. "Я просто рядом", - пошутил Орешкин. "На самом деле, если не шутить, это непростой баланс. И говорить надо не только о размере расходов, о денежно-кредитной политике - нужно говорить о структуре тех же расходов. Она не менее важна, чем объем расходов", - добавил помощник президента.
По его словам, если посмотреть в этом плане на прошлые годы, правительству и ЦБ РФ всегда удавалось найти баланс: в 2020 году, когда был серьезный спад и большой рост безработицы, бюджет России ответил очень мощным стимулом. Денежно-кредитная политика тоже стимулировала экономику, и она быстро восстанавливалась.
"В анализе, который делается в Минфине, в Центральном банке – везде работают очень грамотные специалисты, которые глубоко анализируют все показатели, всю эту динамику, и как раз выискивают тот баланс, для того чтобы, с одной стороны, не навредить, с другой стороны, помочь", - добавил Орешкин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.