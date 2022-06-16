16:44 16.06.2022 (обновлено: 17:34 16.06.2022)
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине
Минобороны назвало заявления США о биологической деятельности на Украине мечтой прокурора
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Пентагон, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Кроме того, обращаю ваше внимание, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ)", - сообщил Кириллов.
По его словам, одновременно отражены особенности реализации на постсоветском пространстве программы совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, одной из целей которой являлось привлечение к работам "тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии", якобы для "исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями".
"Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, "мечтой прокурора": в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и в других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства", - сказал Кириллов.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия на Украине. По данным СК, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов. Кроме того, СК РФ смог четко определить круг лиц, связанных с этой военно-биологической деятельностью.