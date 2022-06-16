Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине
США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:44
2022-06-16T17:34
украина
сша
министерство обороны сша
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, одновременно отражены особенности реализации на постсоветском пространстве программы совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, одной из целей которой являлось привлечение к работам "тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии", якобы для "исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями"."Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, "мечтой прокурора": в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и в других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства", - сказал Кириллов.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия на Украине. По данным СК, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов. Кроме того, СК РФ смог четко определить круг лиц, связанных с этой военно-биологической деятельностью.
https://ria.ru/20220527/patogeny-1791230243.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф)
16:44 16.06.2022 (обновлено: 17:34 16.06.2022)
 
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине

Минобороны назвало заявления США о биологической деятельности на Украине мечтой прокурора

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон, США
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Кроме того, обращаю ваше внимание, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ)", - сообщил Кириллов.
По его словам, одновременно отражены особенности реализации на постсоветском пространстве программы совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, одной из целей которой являлось привлечение к работам "тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии", якобы для "исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями".
"Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, "мечтой прокурора": в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и в других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства", - сказал Кириллов.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия на Украине. По данным СК, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов. Кроме того, СК РФ смог четко определить круг лиц, связанных с этой военно-биологической деятельностью.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:53
В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине
 
УкраинаСШАМинистерство обороны СШАСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала