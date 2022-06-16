https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html

Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине

Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине

США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:44

2022-06-16T16:44

2022-06-16T17:34

украина

сша

министерство обороны сша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, одновременно отражены особенности реализации на постсоветском пространстве программы совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, одной из целей которой являлось привлечение к работам "тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии", якобы для "исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями"."Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, "мечтой прокурора": в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и в других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства", - сказал Кириллов.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия на Украине. По данным СК, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов. Кроме того, СК РФ смог четко определить круг лиц, связанных с этой военно-биологической деятельностью.

https://ria.ru/20220527/patogeny-1791230243.html

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украина, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф)