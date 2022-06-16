https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795632495.html

Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице

Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице - РИА Новости, 16.06.2022

Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице

Безработица в Москве не растет и находится на прежнем уровне - 0,5%, на рынке труда напряжения не возникает, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:26

2022-06-16T07:26

2022-06-16T07:26

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в Москве не растет и находится на прежнем уровне - 0,5%, на рынке труда напряжения не возникает, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что рынок труда в столице сбалансирован. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от 1 к 8 до 1 к 9."То есть вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются и люди стабильно получают заработные платы", - пояснил заммэра.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/inflyatsiya-1795629691.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, москва