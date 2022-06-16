https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795632495.html
Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице
Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице - РИА Новости, 16.06.2022
Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице
Безработица в Москве не растет и находится на прежнем уровне - 0,5%, на рынке труда напряжения не возникает, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:26
2022-06-16T07:26
2022-06-16T07:26
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в Москве не растет и находится на прежнем уровне - 0,5%, на рынке труда напряжения не возникает, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что рынок труда в столице сбалансирован. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от 1 к 8 до 1 к 9."То есть вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются и люди стабильно получают заработные платы", - пояснил заммэра.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/inflyatsiya-1795629691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва
Заммэра Москвы оценил уровень безработицы в столице
Заммэра Москвы Ефимов заявил, что безработица в столице не растет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в Москве не растет и находится на прежнем уровне - 0,5%, на рынке труда напряжения не возникает, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В целом мы пока не видим роста безработицы: она находится на прежнем уровне - в районе 0,5%. По сути, это означает, что безработицы в городе нет", - сообщил Ефимов.
Он отметил, что рынок труда в столице сбалансирован. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от 1 к 8 до 1 к 9.
"То есть вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются и люди стабильно получают заработные платы", - пояснил заммэра.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.