04:14 16.06.2022 (обновлено: 07:13 16.06.2022)
В Германии пожаловались на последствия антироссийского эмбарго
Junge Welt: прекращение поставок нефти из России нанесло удар по рабочим местам в Германии
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, пишет издание Junge Welt.
В частности, в городе Шведт-на-Одере, федеральная земля Бранденбург, с 1 января 2023 года нефтеперегонный завод должен прекратить перерабатывать российское сырье. На карту поставленs 1,2 тысячи рабочих мест на самом комбинате, еще 2 тысячи в смежных предприятиях и несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.
Местные политики предупреждают, что весь регион может подвергнуться деиндустриализации, из него исчезнет промышленность, что, в свою очередь, может спровоцировать социальный взрыв. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что если не будет гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то "нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго (на поставки нефти из России – Прим. ред.)".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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