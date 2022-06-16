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В Германии пожаловались на последствия антироссийского эмбарго - РИА Новости, 16.06.2022
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В Германии пожаловались на последствия антироссийского эмбарго
В Германии пожаловались на последствия антироссийского эмбарго - РИА Новости, 16.06.2022
В Германии пожаловались на последствия антироссийского эмбарго
Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, пишет издание Junge Welt. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:14
2022-06-16T07:13
цены на нефть
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
бранденбург
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, пишет издание Junge Welt.В частности, в городе Шведт-на-Одере, федеральная земля Бранденбург, с 1 января 2023 года нефтеперегонный завод должен прекратить перерабатывать российское сырье. На карту поставленs 1,2 тысячи рабочих мест на самом комбинате, еще 2 тысячи в смежных предприятиях и несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.Местные политики предупреждают, что весь регион может подвергнуться деиндустриализации, из него исчезнет промышленность, что, в свою очередь, может спровоцировать социальный взрыв. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что если не будет гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то "нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго (на поставки нефти из России – Прим. ред.)".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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цены на нефть, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, бранденбург, санкции в отношении россии, в мире, германия
04:14 16.06.2022 (обновлено: 07:13 16.06.2022)
 
В Германии пожаловались на последствия антироссийского эмбарго

Junge Welt: прекращение поставок нефти из России нанесло удар по рабочим местам в Германии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, пишет издание Junge Welt.
В частности, в городе Шведт-на-Одере, федеральная земля Бранденбург, с 1 января 2023 года нефтеперегонный завод должен прекратить перерабатывать российское сырье. На карту поставленs 1,2 тысячи рабочих мест на самом комбинате, еще 2 тысячи в смежных предприятиях и несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.
Местные политики предупреждают, что весь регион может подвергнуться деиндустриализации, из него исчезнет промышленность, что, в свою очередь, может спровоцировать социальный взрыв. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что если не будет гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то "нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго (на поставки нефти из России – Прим. ред.)".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
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По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Цены на нефтьРоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияБранденбургСанкции в отношении РоссииВ миреГермания
 
 
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