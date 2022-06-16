https://ria.ru/20220616/bespilotniki-1795751460.html
Нижегородская область будет развивать использование беспилотников
Нижегородская область будет развивать использование беспилотников - РИА Новости, 16.06.2022
Нижегородская область будет развивать использование беспилотников
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданских беспилотных авиационных систем с председателем... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:47
2022-06-16T13:47
2022-06-16T13:47
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
нижегородская область
санкт-петербург
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданских беспилотных авиационных систем с председателем совета директоров компании "Аэромакс" Валерием Шанцевым на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашение определяет основы совместной деятельности по интеграции гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в общее воздушное пространство области для решения государственных и отраслевых задач. В планах – совершенствование законодательства, создание опытных районов для апробации беспилотных технологий, а также организация безопасного движения с участием БАС. Также планируется взаимодействовать по вопросам подготовки специалистов и создания объектов технической инфраструктуры."Беспилотные летательные аппараты сегодня активно применяются и в государственном, и в частном секторе. Например, это касается экологического мониторинга. С воздуха можно оперативно обнаружить опасные для окружающей среды объекты. Важно, чтобы у нас развивались отечественные технологии в этом направлении, появлялись высококвалифицированные специалисты. В Нижегородской области для этого есть необходимая образовательная и производственная база. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По словам Шанцева, сейчас компания "Аэромакс" усиливает свой авиапарк грузоподъемными моделями судов, применяет решения для лесного и сельского хозяйства. Беспилотные технологии в этих сферах могут быть интересны Нижегородской области."Развитие гражданских беспилотных авиационных систем создает новые возможности в таких направлениях, как мониторинг объектов и территорий, пожаротушение, обработка сельскохозяйственных угодий, перевозка грузов, поисково-спасательные работы. Мы готовы предоставить все имеющиеся в компании инструменты для решения приоритетных задач Нижегородской области. Мы ценим заинтересованность руководства региона в развитии подобных инициатив, ведь только при тесном взаимодействии производителей и государственных структур могут быть созданы оптимальные условия для широкого внедрения беспилотных технологий", - приводятся в сообщении слова Шанцева.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/bespilotnik-1795155789.html
https://ria.ru/20220616/svyazi-1795707121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, нижегородская область, санкт-петербург
Нижегородская область будет развивать использование беспилотников
Нижегородская область подписала соглашение с компанией "Аэромакс"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданских беспилотных авиационных систем с председателем совета директоров компании "Аэромакс" Валерием Шанцевым на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение определяет основы совместной деятельности по интеграции гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в общее воздушное пространство области для решения государственных и отраслевых задач. В планах – совершенствование законодательства, создание опытных районов для апробации беспилотных технологий, а также организация безопасного движения с участием БАС. Также планируется взаимодействовать по вопросам подготовки специалистов и создания объектов технической инфраструктуры.
"Беспилотные летательные аппараты сегодня активно применяются и в государственном, и в частном секторе. Например, это касается экологического мониторинга. С воздуха можно оперативно обнаружить опасные для окружающей среды объекты. Важно, чтобы у нас развивались отечественные технологии в этом направлении, появлялись высококвалифицированные специалисты. В Нижегородской области
для этого есть необходимая образовательная и производственная база. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам Шанцева, сейчас компания "Аэромакс" усиливает свой авиапарк грузоподъемными моделями судов, применяет решения для лесного и сельского хозяйства. Беспилотные технологии в этих сферах могут быть интересны Нижегородской области.
"Развитие гражданских беспилотных авиационных систем создает новые возможности в таких направлениях, как мониторинг объектов и территорий, пожаротушение, обработка сельскохозяйственных угодий, перевозка грузов, поисково-спасательные работы. Мы готовы предоставить все имеющиеся в компании инструменты для решения приоритетных задач Нижегородской области. Мы ценим заинтересованность руководства региона в развитии подобных инициатив, ведь только при тесном взаимодействии производителей и государственных структур могут быть созданы оптимальные условия для широкого внедрения беспилотных технологий", - приводятся в сообщении слова Шанцева.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.