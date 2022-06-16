https://ria.ru/20220616/azot-1795818742.html

Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте"

Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте" - РИА Новости, 16.06.2022

Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте"

Украинские военные, засевшие в промзоне комбината "Азот" в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться армии Луганской Народной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:06

2022-06-16T16:06

2022-06-16T17:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

северодонецк

вооруженные силы украины

мвд лнр

леонид пасечник

украина

в мире

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. Украинские военные, засевшие в промзоне комбината "Азот" в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться армии Луганской Народной Республики, еще одного украинского военнослужащего взяли в плен, рассказал РИА Новости боец 208-го полка Народной милиции ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находится до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.

https://ria.ru/20220616/mariupol-1795774247.html

луганская народная республика

северодонецк

украина

сша

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луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины, мвд лнр, леонид пасечник, украина, в мире, сша