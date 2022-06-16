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Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте" - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/azot-1795818742.html
Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте"
Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте" - РИА Новости, 16.06.2022
Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте"
Украинские военные, засевшие в промзоне комбината "Азот" в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться армии Луганской Народной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:06
2022-06-16T17:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
северодонецк
вооруженные силы украины
мвд лнр
леонид пасечник
украина
в мире
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. Украинские военные, засевшие в промзоне комбината "Азот" в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться армии Луганской Народной Республики, еще одного украинского военнослужащего взяли в плен, рассказал РИА Новости боец 208-го полка Народной милиции ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находится до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
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луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины, мвд лнр, леонид пасечник, украина, в мире, сша
16:06 16.06.2022 (обновлено: 17:19 16.06.2022)
 
Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте"

Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца, пытавшегося сдаться

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Северодонецке
Последствия обстрелов в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия обстрелов в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. Украинские военные, засевшие в промзоне комбината "Азот" в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться армии Луганской Народной Республики, еще одного украинского военнослужащего взяли в плен, рассказал РИА Новости боец 208-го полка Народной милиции ЛНР.

"Вышел вчера один вэсэушник, вышел случайно, заблудился, его в плен взяли, он вообще не понимал, о каком гуманитарном коридоре речь шла, никто (из украинских военных на "Азоте". — Прим. ред.) ничего не запрашивал. И один вчера выходил, пытался сдаться, но его же сами ВСУшники и подстрелили", — сообщил собеседник агентства.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находится до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".
Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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