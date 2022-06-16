16:06 16.06.2022 (обновлено: 17:19 16.06.2022)
Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца на "Азоте"
Боец ЛНР рассказал, как украинские военные застрелили сослуживца, пытавшегося сдаться
Последствия обстрелов в Северодонецке. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн — РИА Новости. Украинские военные, засевшие в промзоне комбината "Азот" в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться армии Луганской Народной Республики, еще одного украинского военнослужащего взяли в плен, рассказал РИА Новости боец 208-го полка Народной милиции ЛНР.
"Вышел вчера один вэсэушник, вышел случайно, заблудился, его в плен взяли, он вообще не понимал, о каком гуманитарном коридоре речь шла, никто (из украинских военных на "Азоте". — Прим. ред.) ничего не запрашивал. И один вчера выходил, пытался сдаться, но его же сами ВСУшники и подстрелили", — сообщил собеседник агентства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находится до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".
Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.