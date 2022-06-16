https://ria.ru/20220616/aleksandrinka-1795685286.html
Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами
Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами - РИА Новости, 16.06.2022
Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами
Александринский театр продолжает сотрудничество с европейскими коллегами и не испытывает финансовых трудностей, заявил директор учреждения Сергей Емельянов в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:13
2022-06-16T12:13
2022-06-16T12:13
культура
новости культуры
александринский театр
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
санкт-петербург
театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Александринский театр продолжает сотрудничество с европейскими коллегами и не испытывает финансовых трудностей, заявил директор учреждения Сергей Емельянов в ходе дискуссии "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций" на ПМЭФ.Он также добавил, что театр "бьет все возможные экономические рекорды"."Колоссальнейший спрос. Сейчас какой-то ренессанс, интерес к живому и настоящему. Мы чувствуем себя неплохо во всем круговороте будней и событий", — резюмировал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александринский театр, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, театр
Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами
Александринка бьет экономические рекорды и сотрудничает с европейскими коллегами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Александринский театр продолжает сотрудничество с европейскими коллегами и не испытывает финансовых трудностей, заявил директор учреждения Сергей Емельянов в ходе дискуссии "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций" на ПМЭФ.
"Мы строим планы с европейскими режиссерами, у которых, несмотря ни на что, есть свои интересы в постановках на территории России, в Александринском театре, в частности. Мы обсуждаем это очень плотно. На будущий творческий сезон, в частности", — сказал Емельянов.
Он также добавил, что театр "бьет все возможные экономические рекорды".
"Колоссальнейший спрос. Сейчас какой-то ренессанс, интерес к живому и настоящему. Мы чувствуем себя неплохо во всем круговороте будней и событий", — резюмировал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.