https://ria.ru/20220616/aleksandrinka-1795685286.html

Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами

Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами - РИА Новости, 16.06.2022

Александринка продолжает сотрудничество с европейскими коллегами

Александринский театр продолжает сотрудничество с европейскими коллегами и не испытывает финансовых трудностей, заявил директор учреждения Сергей Емельянов в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:13

2022-06-16T12:13

2022-06-16T12:13

культура

новости культуры

александринский театр

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

санкт-петербург

театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Александринский театр продолжает сотрудничество с европейскими коллегами и не испытывает финансовых трудностей, заявил директор учреждения Сергей Емельянов в ходе дискуссии "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций" на ПМЭФ.Он также добавил, что театр "бьет все возможные экономические рекорды"."Колоссальнейший спрос. Сейчас какой-то ренессанс, интерес к живому и настоящему. Мы чувствуем себя неплохо во всем круговороте будней и событий", — резюмировал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/manifestatsiya-1795616914.html

россия

санкт-петербург

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александринский театр, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, театр