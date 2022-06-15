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Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков

Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022

Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:05

2022-06-15T00:05

2022-06-15T00:06

экономика

общество

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях Петербургского международного экономического форума, однако возможность встречи "на ногах" не исключается, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Пока не планируется. Они будут участвовать (в работе ПМЭФ. — Прим. ред.), но насколько я знаю, в планах этого нет. Но "на ногах" все возможно, конечно", — сказал Ушаков в ответ на вопрос о возможности встречи Путина с Пушилиным и Пасечником.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, юрий ушаков, владимир путин