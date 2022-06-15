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Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков
Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022
Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:05
2022-06-15T00:06
экономика
общество
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях Петербургского международного экономического форума, однако возможность встречи "на ногах" не исключается, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Пока не планируется. Они будут участвовать (в работе ПМЭФ. — Прим. ред.), но насколько я знаю, в планах этого нет. Но "на ногах" все возможно, конечно", — сказал Ушаков в ответ на вопрос о возможности встречи Путина с Пушилиным и Пасечником.
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экономика, общество, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, юрий ушаков, владимир путин
00:05 15.06.2022 (обновлено: 00:06 15.06.2022)
 
Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях Петербургского международного экономического форума, однако возможность встречи "на ногах" не исключается, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Пока не планируется. Они будут участвовать (в работе ПМЭФ. — Прим. ред.), но насколько я знаю, в планах этого нет. Но "на ногах" все возможно, конечно", — сказал Ушаков в ответ на вопрос о возможности встречи Путина с Пушилиным и Пасечником.
Подготовка к ПМЭФ-2022
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Флаг с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

В центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

Женщина выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 в центре аккредитации
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Каждый год форум посещают тысячи участников.

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ЭкономикаОбществоПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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