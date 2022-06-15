https://ria.ru/20220615/vstrecha-1795338164.html

Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ

Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:02

2022-06-15T01:02

2022-06-15T01:02

юрий ушаков

владимир путин

милорад додик

босния и герцеговина

ваагн хачатурян

касым-жомарт токаев

армения

казахстан

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым и представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, заявил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."В ходе форума уже после этого пленарного заседания президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", — сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220615/vstrechi-1795333200.html

босния и герцеговина

армения

казахстан

россия

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юрий ушаков, владимир путин, милорад додик, босния и герцеговина, ваагн хачатурян, касым-жомарт токаев, армения, казахстан, россия, в мире