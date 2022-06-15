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Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:02
2022-06-15T01:02
юрий ушаков
владимир путин
милорад додик
босния и герцеговина
ваагн хачатурян
касым-жомарт токаев
армения
казахстан
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым и представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, заявил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."В ходе форума уже после этого пленарного заседания президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", — сказал Ушаков.
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босния и герцеговина
армения
казахстан
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юрий ушаков, владимир путин, милорад додик, босния и герцеговина, ваагн хачатурян, касым-жомарт токаев, армения, казахстан, россия, в мире
01:02 15.06.2022
 
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ

Ушаков: Путин на ПМЭФ встретится с президентами Армении и Казахстана

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым и представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, заявил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"В ходе форума уже после этого пленарного заседания президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", — сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:05
Путин не планирует встречи с главами ЛНР и ДНР на ПМЭФ, заявил Ушаков
 
Юрий УшаковВладимир ПутинМилорад ДодикБосния и ГерцеговинаВаагн ХачатурянКасым-Жомарт ТокаевАрменияКазахстанРоссияВ мире
 
 
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