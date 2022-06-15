https://ria.ru/20220615/vstrecha-1795338164.html
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:02
2022-06-15T01:02
2022-06-15T01:02
юрий ушаков
владимир путин
милорад додик
босния и герцеговина
ваагн хачатурян
касым-жомарт токаев
армения
казахстан
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым и представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, заявил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."В ходе форума уже после этого пленарного заседания президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", — сказал Ушаков.
https://ria.ru/20220615/vstrechi-1795333200.html
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юрий ушаков, владимир путин, милорад додик, босния и герцеговина, ваагн хачатурян, касым-жомарт токаев, армения, казахстан, россия, в мире
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ
Ушаков: Путин на ПМЭФ встретится с президентами Армении и Казахстана