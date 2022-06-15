https://ria.ru/20220615/vino-1795532883.html

"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"

"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России" - РИА Новости, 15.06.2022

"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:03

2022-06-15T17:03

2022-06-15T18:46

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

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россия

вино

общество

россия сегодня

роскачество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммуникационный план "Винного гида России"-2022, передает корреспондент РИА Новости.Подписание состоялось в среду на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ.Информационная кампания запланирована на июнь – декабрь 2022 года.Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html

https://ria.ru/20220401/vino-1781197639.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пмэф, санкт-петербург, россия, вино, общество, россия сегодня, роскачество, максим протасов