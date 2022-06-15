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"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России" - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/vino-1795532883.html
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России" - РИА Новости, 15.06.2022
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:03
2022-06-15T18:46
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
санкт-петербург
россия
вино
общество
россия сегодня
роскачество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммуникационный план "Винного гида России"-2022, передает корреспондент РИА Новости.Подписание состоялось в среду на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ.Информационная кампания запланирована на июнь – декабрь 2022 года.Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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пмэф, санкт-петербург, россия, вино, общество, россия сегодня, роскачество, максим протасов
17:03 15.06.2022 (обновлено: 18:46 15.06.2022)
 
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"

"Россия сегодня" и Роскачество подписали коммуникационный план "Винного гида России"-2022

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме. 15 июня 2022
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме. 15 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме. 15 июня 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммуникационный план "Винного гида России"-2022, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в среду на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ.
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Информационная кампания запланирована на июнь – декабрь 2022 года.
Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ПМЭФСанкт-ПетербургРоссияВиноОбществоРоссия сегодняРоскачествоМаксим Протасов
 
 
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