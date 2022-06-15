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Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале - РИА Новости, 15.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/sberbank-1795406322.html
Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале
Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале - РИА Новости, 15.06.2022
Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале
Сбербанк в четвертом квартале вернет сервис бесконтактной оплаты картами с помощью SberPay на смартфоны Android, рассказал первый зампред правления Сбербанка... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:59
2022-06-15T12:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
сбербанк россии
технологии
google
apple ios
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сбербанк в четвертом квартале вернет сервис бесконтактной оплаты картами с помощью SberPay на смартфоны Android, рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.При этом на систему iOS в ближайшее время сервис не удастся вернуть из-за того, что это закрытая система."Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью "SberPay QR" – по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день все больше партнёров подключают такой способ оплаты", - подчеркнул он.Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".Однако после того, как Сбербанк попал под западные санкции, бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны с помощью SberPay была ограничена.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Кирилла Царева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220612/sberbank-1794843208.html
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экономика, санкт-петербург, сбербанк россии, технологии, google, apple ios, россия, пмэф, кирилл царев
11:59 15.06.2022 (обновлено: 12:06 15.06.2022)
 
Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале

Зампред Сбербанка Царев пообещал вернуть сервис бесконтактной оплаты в четвертом квартале

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сбербанк в четвертом квартале вернет сервис бесконтактной оплаты картами с помощью SberPay на смартфоны Android, рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"У нас есть SberPay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в четвертом квартале мы планируем вернуть на Android SberPay как способ оплаты телефоном", - ответил он на вопрос, когда можно ждать возврата NFC-платежей через SberPay.
При этом на систему iOS в ближайшее время сервис не удастся вернуть из-за того, что это закрытая система.
"Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью "SberPay QR" – по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день все больше партнёров подключают такой способ оплаты", - подчеркнул он.
Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".
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Однако после того, как Сбербанк попал под западные санкции, бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны с помощью SberPay была ограничена.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Кирилла Царева >>
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургСбербанк РоссииТехнологииGoogleApple iOSРоссияПМЭФКирилл Царев
 
 
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