https://ria.ru/20220615/sberbank-1795406322.html

Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале

Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале - РИА Новости, 15.06.2022

Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном в четвертом квартале

Сбербанк в четвертом квартале вернет сервис бесконтактной оплаты картами с помощью SberPay на смартфоны Android, рассказал первый зампред правления Сбербанка... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:59

2022-06-15T11:59

2022-06-15T12:06

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

сбербанк россии

технологии

google

apple ios

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сбербанк в четвертом квартале вернет сервис бесконтактной оплаты картами с помощью SberPay на смартфоны Android, рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.При этом на систему iOS в ближайшее время сервис не удастся вернуть из-за того, что это закрытая система."Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью "SberPay QR" – по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день все больше партнёров подключают такой способ оплаты", - подчеркнул он.Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".Однако после того, как Сбербанк попал под западные санкции, бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны с помощью SberPay была ограничена.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Кирилла Царева >>

https://ria.ru/20220612/sberbank-1794843208.html

https://ria.ru/20220601/sberbank-1792299314.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, санкт-петербург, сбербанк россии, технологии, google, apple ios, россия, пмэф, кирилл царев