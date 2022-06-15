https://ria.ru/20220615/tsarev-1795373561.html

Кирилл Царев: рассматривать наличную валюту как инвестицию нерационально

Кирилл Царев: рассматривать наличную валюту как инвестицию нерационально - РИА Новости, 15.06.2022

Кирилл Царев: рассматривать наличную валюту как инвестицию нерационально

Российская экономика на фоне санкционного шторма переживает новый период девалютизации: сейчас все меньше тех, кому нужна иностранная валюта, а россияне все... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:00

2022-06-15T12:00

2022-06-15T12:00

интервью

россия

кирилл царев

экономика

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Российская экономика на фоне санкционного шторма переживает новый период девалютизации: сейчас все меньше тех, кому нужна иностранная валюта, а россияне все больше сберегают в рублях и золоте. О том, какие иностранные валюты все еще пользуются спросом, что будет с ценами на жилье и выдачей ипотеки в России, стоит ли ждать кризис неплатежей, а также о переходе людей к сберегательной модели поведения рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022 первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Беседовала Анастасия Сапрыкина.– С введением санкций Россия столкнулась с серьезным замедлением кредитования в марте и апреле. Как у Сбербанка обстояли дела в мае с розничным портфелем?– Динамика выдачи и динамика портфеля во многом, конечно, зависят от макроэкономической ситуации. С ростом ключевой ставки и, как следствие, процентов темпы кредитования замедляются. Поэтому, когда ЦБ весной резко поднял ключевую ставку, для некоторых это была положительная новость – существенно выросли ставки по депозитам. С другой стороны, выросли ставки по кредитам, поэтому кредитование в каком-то смысле автоматически замедлилось. Часть людей не готова по таким ставкам брать ипотеку или потребительский кредит. При этом и наши аппетиты становятся меньше, потому что риски увеличиваются, поэтому мы уровень одобрения кредитов значительно сокращаем. Это все приводит к резкому замедлению кредитования, что мы видели в марте-апреле.При этом за счет снижения ключевой ставки в мае-июне мы начали снижать стоимость кредитования, соответственно, сейчас мы будем видеть рост и потребительского кредитования, и ипотеки.– Какие темпы роста вы ожидаете по итогам текущего года?– Во многом это будет зависеть опять-таки от динамики ключевой ставки. Если уровень ставок по ипотеке будет меньше 10%, то, вероятно, можно говорить о том, что объем ипотеки в этом году хотя и будет меньше, чем в прошлом году, но не драматично.– Объем выдачи или портфель?– Объем выдачи. Я думаю, что будет минус 20-30% от прошлого года. Если ставка ключевая, к примеру, снова станет расти, то замедление будет больше. Но прогнозировать точно сейчас довольно сложно.– ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку, может ли ставка по ипотеке опуститься ниже 10% уже в июне?– Ставка по ипотеке сейчас в Сбербанке составляет от 10,5%. В дальнейшем ставка по ипотеке, конечно, опять будет зависеть от ситуации со стоимостью денег на рынке.– Это почти тот же уровень, что был до экстренного повышения ключевой.– Да, но все-таки пока уровень ставок выше, здесь важен каждый процент. Также у нас пока все же чуть меньший аппетит к риску, потому что нам важно понимать уровень инфляции, доходов населения, безработицы. Сейчас все развивается лучше, чем мы прогнозировали ранее. Я буду очень рад, если эта тенденция сохранится. Но если на экономику как-то еще дополнительно окажут влияние санкции, то могут вырасти безработица, сократиться реальные доходы населения, тогда будут какие-то замедления. Поэтому мы не выходим пока на те темпы, которые у нас были, и не ждем, что мы на них выйдем, по крайней мере, летом.– А необеспеченная розница?– В необеспеченной рознице все равно темпы роста будут меньше, что связано с вопросом доходов населения, уровнем ставок. Здесь темпы существенно сократились, портфель уменьшался в течение марта-апреля. Мы надеемся, что уже в июне портфель станет чуть-чуть прирастать. Однако прирост портфеля во втором полугодии ожидается примерно на 20-30% ниже прироста прошлого года.– Какие у вас ожидания по росту цен на жилищном рынке на фоне того, что ипотека просела, и уже есть антитренд на вторичном рынке?– С точки зрения долгосрочных ожиданий, я считаю, что он будет относительно стабильным. Нет предпосылок к тому, чтобы цены существенно сокращались или росли. Сейчас будет восстанавливаться ипотека, и строительные компании продолжают развивать свои проекты. Самое важное, у населения был и остается спрос на новое жилье. Если бы этого спроса не было, то цены могли бы снижаться. В текущих условиях я предполагаю, что цены на жилье будут примерно как-то коррелировать с долгосрочной инфляцией, а не текущей.Если посмотреть, то несмотря на то, что у жилья идут разные циклы с текущей инфляцией, в долгосрочной перспективе, условно за десятилетний период, средняя инфляция в России и на жилищном рынке идут вместе. Поэтому сейчас за счет роста цен, который был в прошлом году, жилищная инфляция не будет на том же уровне, что и инфляция в стране. Мой прогноз, что рынок будет относительно стабилен.– На текущий момент нет ли опасений у банка насчет кризиса неплатежей или значительного увеличения доли плохих кредитов?– Существенных опасений нет. Безусловно, когда видели рост ставок, рост инфляции, определенные опасения были, но на сегодня они пока, по крайней мере, не оправдываются. Мы видим, что поведение клиентов в целом стабильное.Безусловно, некоторое количество граждан обратилось к нам за реструктуризацией, в том числе в соответствии с законом. Мы все эти реструктуризации провели. Пока мы можем сказать, что ситуация развивается вполне стабильно.– Сколько кредитов банк реструктурировал по своей и государственной программе?– Сильно меньше, чем во время пандемии – 105 тысяч кредитов на сумму 41 миллиард рублей. При нашем портфеле это совсем немного. Сейчас мы уже видим, что часть компаний проиндексировали зарплаты, поэтому ситуация уже выравнивается. Безработицы в общем-то нет, а значит, и нет потери доходов населения.– Говоря о сберегательной модели поведения, как сейчас обстоит ситуация с накоплениями? Какая средняя ставка по вкладам в Сбербанке? Нет ли опасений, что в июне, когда будут заканчиваться вклады по супервысоким ставкам, часть средств отхлынет?– Среднюю ставку сейчас называть сложно по одной простой причине – она стала временно волатильной. Безусловно, после подъема ставок в конце февраля – начале марта часть вкладов была размещена под высокий процент. Мы в феврале и марте надеялись, что текущая ситуация носит относительно краткосрочный характер, поэтому у нас высокие ставки были на короткие сроки. Сейчас у нас новые вклады с максимальной ставкой 8%. Мы снизили ставки, но важно, что мы находимся в рынке.Сейчас мы не прогнозируем какого-то существенного оттока вкладов в другие банки, потому что ставки везде сопоставимые. Возможно какое-то изменение соотношения между вкладами и накопительными счетами, возможно, кто-то снова подумает про инвестиции, этого не исключаю.Понятно, что те люди, которые были или есть на инвестиционном рынке, увидели совершенно другие риски и столкнулись с совершенно другими вызовами. Сразу напомню, что мы всегда предупреждали, что на фондовом рынке можно не только заработать, но и потерять. Поэтому сейчас, наверное, часть клиентов будет находиться в раздумьях, как правильно распорядиться своими средствами. Но в целом, в первой декаде июня многие вкладчики размещаются по новым ставкам, так что мы считаем, наша доля на рынке будет сохраняться.– Какую долю занимают валютные средства в портфеле физлиц? Как она изменилась за последние месяцы? Ожидаете ли вы продолжения тренда? Какие валюты сейчас наиболее популярны? Идет ли перераспределение от доллара и евро в пользу других валют?– Еще четыре месяца назад у нас доля рублей в пассивах физлиц была 83%, сегодня уже около 89%. Мы видим сейчас определенную дедолларизацию экономики и вкладов населения. Мы уже много лет рублевый банк – не выдаем валютные кредиты населению или ипотеку в валюте, сейчас ситуация показывает, что ранее выбранная стратегия была абсолютно правильная, поэтому в этом плане нам относительно комфортно находиться в текущей ситуации. Мы понимаем, что и дальше будет спрос на рубли, спрос на золото, как на металлические счета, так и на физическое золото. Понятно, что самый доступный и удобный инструмент – это депозит, но есть люди, которым хочется диверсифицировать свои активы.– Какова доля клиентов, которые сейчас инвестируют в металлы?– Она физически не очень большая, в масштабах Сбербанка около 1%. Но это эффект низкой базы. А так объем и количество этих клиентов прирастает. С марта мы продали россиянам уже почти восемь тонн физического золота.– Как обстоит ситуация с покупкой наличной иностранной валюты россиянами? Насколько сильно сказались ограничения на спросе и предложении на валюту? Удается ли удовлетворять спрос на наличную валюту?– Мы видим спрос и на покупку, и на продажу, поэтому мы с помощью курса ищем некий баланс спроса и предложения. Валюта сегодня доступна в разных отделениях по всей стране. Возможно, бывают дни, когда ее в конкретном отделении нет, но мы стараемся оперативно решить данную ситуацию, если она возникает. В целом в разумных объемах валюта покупается и продается.Основной спрос – это все равно доллары и евро. Мы открыли возможность купли-продажи и по другим валютам, но по ним спрос минимальный. Да и у нас такой валюты тоже немного, в том числе и исторически.– Исходя из наблюдаемой ситуации, наличная валюта сейчас – это инвестиционный инструмент или используется для отпуска?– В большей степени для отпуска, люди берут наличные деньги с собой за границу. С точки зрения инвестиций рассматривать наличку нерационально.– Какой курс вы ожидаете по доллару и евро летом?– Точный курс не скажу, но думаю, что должны быть на текущих уровнях, может быть, рубль еще немного укрепится. Здесь же вопрос баланса спроса и предложения, а тех, кому сейчас нужна валюта, становится все меньше.– После введения "блокирующих" санкций как банк планирует развивать сегмент переводов? Какие валюты и страны доступны для международных переводов в рамках СПФС? Есть ли планы по возвращению на рынок международных переводов?– С точки зрения трансграничных платежей физлиц доля переводов в дальнее зарубежье была не такой большой. В прошлом году основные объемы приходились на Среднюю Азию, а они в основном были рублевые. Понятно, что существовали некоторые платежи в Швейцарию, Англию и так далее, но сейчас туда платежи закрыты в принципе, при этом и спрос на них упал. То есть здесь некое сочетание одновременно двух факторов. Поэтому в этой части мы смотрим исключительно на то, чтобы расширять перечень и возможности перевода в рублях в те страны, где у населения есть спрос на рубли. Кроме того, мы развиваем платежи в национальных валютах и рублях, и данные действия не противоречат санкционным ограничениям.– Когда можно ждать возврата NFC-платежей через SberPay?– У нас есть SberPay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в четвертом квартале мы планируем вернуть на Android SberPay как способ оплаты телефоном.– A iOS?– С iOS ситуация сложнее, это закрытая система, поэтому для нее в ближайшее время не сможем предложить решение. Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью "SberPay QR" – по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день все больше партнеров подключают такой способ оплаты.– Мы с вами встречаемся в рамках ПМЭФ. Могли бы вы рассказать, какие активности запланированы у Сбербанка? Какие встречи и подписания ожидать?– Традиционно мы проводим большой деловой завтрак Сбербанка, который является одним из знаковых мероприятий форума. Также у нас планируется собственная сессия об отечественном финансовом секторе и ряд подписаний с крупнейшими клиентами и регионами.

https://ria.ru/20220612/sberbank-1794843208.html

https://realty.ria.ru/20220531/ipoteka-1792046526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220611/1794796386.html

https://ria.ru/20211207/tseny-1762478728.html

https://ria.ru/20220607/perevody-1793845570.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, кирилл царев, экономика