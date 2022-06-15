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На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022
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На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков
На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022
На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:23
2022-06-15T01:23
юрий ушаков
экономика
россия
санкт-петербург
в мире
санкции
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.По его словам, на форуме также будут высказаны дополнительные соображения о том, как России "двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юрий ушаков, экономика, россия, санкт-петербург, в мире, санкции
01:23 15.06.2022
 
На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков

Ушаков: на ПМЭФ всесторонне осмыслят ситуацию с санкционным давлением на Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"На форуме предстоит проанализировать масштабы социально экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну, с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер", — рассказал Ушаков.
По его словам, на форуме также будут высказаны дополнительные соображения о том, как России "двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
01:21
На ПМЭФ не будет официальных представителей недружественных России стран
 
Юрий УшаковЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВ миреСанкции
 
 
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