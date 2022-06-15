https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795338886.html

На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков

На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:23

2022-06-15T01:23

2022-06-15T01:23

юрий ушаков

экономика

россия

санкт-петербург

в мире

санкции

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.По его словам, на форуме также будут высказаны дополнительные соображения о том, как России "двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/pmef-1795338764.html

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юрий ушаков, экономика, россия, санкт-петербург, в мире, санкции