На ПМЭФ осмыслят ситуацию с антироссийскими санкциями, рассказал Ушаков
Ушаков: на ПМЭФ всесторонне осмыслят ситуацию с санкционным давлением на Россию
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"На форуме предстоит проанализировать масштабы социально экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну, с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер", — рассказал Ушаков.
По его словам, на форуме также будут высказаны дополнительные соображения о том, как России "двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.