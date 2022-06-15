Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ
Ушаков: Путин на ПМЭФ даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также будет говорить о многополярной экономической модели, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Что касается выступления президента, то оно сейчас готовится, и предполагается, что президент даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, речь, конечно, пойдёт о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее", — сказал Ушаков.
Он добавил, что президент также собирается поговорить о тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку" возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.