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Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ
Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:48
2022-06-15T01:48
юрий ушаков
санкт-петербург
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также будет говорить о многополярной экономической модели, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Он добавил, что президент также собирается поговорить о тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку" возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юрий ушаков, санкт-петербург, экономика, владимир путин
01:48 15.06.2022
 
Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Ушаков: Путин на ПМЭФ даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также будет говорить о многополярной экономической модели, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Что касается выступления президента, то оно сейчас готовится, и предполагается, что президент даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, речь, конечно, пойдёт о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее", — сказал Ушаков.
Он добавил, что президент также собирается поговорить о тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку" возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
01:02
Ушаков рассказал, с какими лидерами Путин встретится на ПМЭФ
 
Юрий УшаковСанкт-ПетербургЭкономикаВладимир Путин
 
 
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