https://ria.ru/20220615/putin-1795339600.html

Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:48

2022-06-15T01:48

2022-06-15T01:48

юрий ушаков

санкт-петербург

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также будет говорить о многополярной экономической модели, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Он добавил, что президент также собирается поговорить о тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку" возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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юрий ушаков, санкт-петербург, экономика, владимир путин