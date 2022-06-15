https://ria.ru/20220615/po-1795450128.html

Минцифры расширит программу компенсации 50% стоимости ПО для МСП

Минцифры расширит программу компенсации 50% стоимости ПО для МСП - РИА Новости, 15.06.2022

Минцифры расширит программу компенсации 50% стоимости ПО для МСП

Минцифры РФ намерено расширить программу поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающую компенсацию 50% стоимости лицензии производителям... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:34

2022-06-15T13:34

2022-06-15T14:19

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

экономика

россия

санкт-петербург

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Минцифры РФ намерено расширить программу поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающую компенсацию 50% стоимости лицензии производителям ПО, сообщил на форуме МСП в рамках ПМЭФ замглавы Минцифры Максим Паршин.Программа Минцифры России позволяет представителям МСП приобрести ПО российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. В настоящий момент отобрано 105 программных продуктов от 34 правообладателей."Мы планируем программу расширять. Миллиард мы практически в этом году раздали. У нас ещё один миллиард на этот год. На следующий год ещё два. Программа востребована и подкреплена ресурсами", - сказал Паршин.Согласно дорожной карте проекта представители МСП получили 462,8 тысячи лицензий, а их вендорам компенсировано 933,7 миллиона рублей. Мерой смогли воспользоваться 162,2 тысячи компаний МСП."Сейчас на портале госуслуг реализован опросник для МСП… Мы должны понимать, чего бизнесу не хватает. Какими решениями он готов пользоваться, но ещё не пользуется, потому что про них не знает, или они ему не доступны, либо он пользуется иностранным аналогом и не знает про существование российского продукта", - добавил Паршин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220607/ebs-1793815206.html

https://ria.ru/20220608/mintsifry-1794037116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пмэф, экономика, россия, санкт-петербург, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, технологии