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Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян
Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:51
2022-06-15T20:51
2022-06-15T20:51
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
оспа обезьян
александр гинцбург
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов, которая могла бы применяться для маленьких детей и беременных женщин, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Надо превентивные меры принимать, а именно – выяснять действительно ли та вакцинация, которая до 1980 года была, защищает наше население, в какой степени. А с другой стороны, создавать вакцину, которая бы могла применяться, в том числе для маленьких детей, для беременных и для людей со слабой иммунной системой, без побочных эффектов",- сказал Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), оспа обезьян, александр гинцбург, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян
Гинцбург: следует создавать вакцину против оспы обезьян, защищающую в том числе детей