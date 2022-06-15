https://ria.ru/20220615/ospa-1795601142.html

Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян

Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022

Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян

Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:51

2022-06-15T20:51

2022-06-15T20:51

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

оспа обезьян

александр гинцбург

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов, которая могла бы применяться для маленьких детей и беременных женщин, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Надо превентивные меры принимать, а именно – выяснять действительно ли та вакцинация, которая до 1980 года была, защищает наше население, в какой степени. А с другой стороны, создавать вакцину, которая бы могла применяться, в том числе для маленьких детей, для беременных и для людей со слабой иммунной системой, без побочных эффектов",- сказал Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

санкт-петербург

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), оспа обезьян, александр гинцбург, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)