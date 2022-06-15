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Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/ospa-1795601142.html
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян
Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:51
2022-06-15T20:51
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
оспа обезьян
александр гинцбург
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов, которая могла бы применяться для маленьких детей и беременных женщин, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Надо превентивные меры принимать, а именно – выяснять действительно ли та вакцинация, которая до 1980 года была, защищает наше население, в какой степени. А с другой стороны, создавать вакцину, которая бы могла применяться, в том числе для маленьких детей, для беременных и для людей со слабой иммунной системой, без побочных эффектов",- сказал Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), оспа обезьян, александр гинцбург, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
20:51 15.06.2022
 
Гинцбург призвал принимать превентивные меры для профилактики оспы обезьян

Гинцбург: следует создавать вакцину против оспы обезьян, защищающую в том числе детей

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры - выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов, которая могла бы применяться для маленьких детей и беременных женщин, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надо превентивные меры принимать, а именно – выяснять действительно ли та вакцинация, которая до 1980 года была, защищает наше население, в какой степени. А с другой стороны, создавать вакцину, которая бы могла применяться, в том числе для маленьких детей, для беременных и для людей со слабой иммунной системой, без побочных эффектов",- сказал Гинцбург.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Оспа обезьянАлександр ГинцбургРоссияНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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