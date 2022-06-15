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Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры
Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры - РИА Новости, 15.06.2022
Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры
Российское образование сегодня не может отказаться полностью от бакалавриата и магистратуры, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:49
2022-06-15T10:49
2022-06-15T11:43
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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навигатор абитуриента
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российское образование сегодня не может отказаться полностью от бакалавриата и магистратуры, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко."Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить", - сказал Кучеренко на круглом столе в Государственной Думе.По его словам, многие работодатели не рассматривают четырёхлетнее образование как полное высшее. Также замминистра отметил, что Россия входит в топ стран по числу иностранных студентов, для которых сохранение системы "бакалавр - магистр" также крайне важно.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". При этом, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что уже в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.
https://ria.ru/20220602/sokraschenie-1792710760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента
10:49 15.06.2022 (обновлено: 11:43 15.06.2022)
Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры
Замглавы Минобрнауки Кучеренко: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры