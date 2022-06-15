https://ria.ru/20220615/obrazovanie-1795379078.html

Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры

Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры - РИА Новости, 15.06.2022

Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры

Российское образование сегодня не может отказаться полностью от бакалавриата и магистратуры, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:49

2022-06-15T10:49

2022-06-15T11:43

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российское образование сегодня не может отказаться полностью от бакалавриата и магистратуры, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко."Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить", - сказал Кучеренко на круглом столе в Государственной Думе.По его словам, многие работодатели не рассматривают четырёхлетнее образование как полное высшее. Также замминистра отметил, что Россия входит в топ стран по числу иностранных студентов, для которых сохранение системы "бакалавр - магистр" также крайне важно.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". При этом, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что уже в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.

https://ria.ru/20220602/sokraschenie-1792710760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента