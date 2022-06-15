https://ria.ru/20220615/kazakhstan-1795400077.html

Токаев заявил о 26 получивших реальные сроки после январских событий

Токаев заявил о 26 получивших реальные сроки после январских событий - РИА Новости, 15.06.2022

Токаев заявил о 26 получивших реальные сроки после январских событий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только 26 человек получили реальные сроки после попытки государственного переворота в январе в Казахстане. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:50

2022-06-15T11:50

2022-06-15T13:28

беспорядки в казахстане

касым-жомарт токаев

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 15 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только 26 человек получили реальные сроки после попытки государственного переворота в январе в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков."В настоящее время только 26 человек получили реальные сроки, все остальные дела находятся в производстве", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".По словам казахстанского лидера, масштаб январской трагедии "большой, и, конечно, в течение короткого периода времени разобраться со всем этим довольно трудно". "Мы четко исходим из позиции того, что эта была попытка государственного переворота, нападение на государственный строй Казахстана, а также попытка смещения главы государства со своей должности. Сама ситуация была хорошо срежиссирована опытными профессионалами. Они вели людей на административные здания", - пояснил Токаев.Глава государства привел данные, согласно которым участники январских беспорядков похитили около 3 тысяч единиц оружия, правоохранители нашли только порядка 1,6 тысячи. "Ведутся поиски остального оружия, возможно, оно было похищено за границу. Следствие продолжается, оно идет довольно скрупулезно, но в то же время с большими сложностями", - отметил он.Токаев подчеркнул, что организаторы и координаторы этих событий "вели себя настолько профессионально, что сумели замести очень важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям. "Тем не менее, межведомственная специальная группа упорно работает над раскрытием всех деталей этой попытки государственного переворота. Лишь небольшой факт: специальная группа занималась тем, что уничтожала все камеры слежения, которых было немало в Алматы. Причем делали это очень профессионально", - отметил президент.По его мнению, упрощать события, которые произошли в Алма-Ате, не следует. "Тем более, превращать тех, кто занимался убийствами, грабежами и фактически выступал против государственных устоев, в национальных героев не стоит. Тем не менее, мы проявляем милосердие в необходимых случаях, отпускаем людей согласно просьбам их родственников, но уголовные дела, естественно, заводятся", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20220615/tokaev-1795352242.html

https://ria.ru/20220530/protesty-1791639773.html

https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768729921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

касым-жомарт токаев, в мире, казахстан