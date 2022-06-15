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Никитин призвал "не накрываться одеялом", а активнее экспортировать - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/eksport-1796463605.html
Никитин призвал "не накрываться одеялом", а активнее экспортировать
Никитин призвал "не накрываться одеялом", а активнее экспортировать - РИА Новости, 18.06.2022
Никитин призвал "не накрываться одеялом", а активнее экспортировать
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарной сессии "Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения" в рамках ПМЭФ-2022 призвал... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-15T20:11
2022-06-18T17:23
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарной сессии "Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения" в рамках ПМЭФ-2022 призвал активнее поддерживать экспорт, поскольку это укрепляет экономику регионов."Я считаю принципиально важной поддержку экспортеров. То, что делает российский экспортный центр, регионы должны дополнять своими программами. Любая экономика проверяется, когда эту продукцию покупают по всему миру. Нельзя "накрываться одеялом" и говорить: "Мы ничего не экспортируем", а надо активнее экспортировать", - сказал Никитин.Также глава региона назвал еще два серьезных вызова, с которыми, на его взгляд, сталкиваются регионы. Один из них – бедность. Ответом на этот вызов может быть социальный контракт, который успешно внедряется как мера поддержки во многих регионах, в том числе в Новгородской области."Люди приходят с идеей развития бизнеса, мы им помогаем написать бизнес-план, они получают по социальному контракту деньги на открытие бизнеса и дальше по нашей программе поддержки малого и среднего предпринимательства они под 1% могут получить миллион рублей, чтобы сделать бизнес устойчивым. Эффективность – 80%", - отметил Никитин, добавив, что задача государства заключается в том, чтобы предпринимателей стало больше.Еще одним вызовом глава региона считает товарный дефицит, который заметен по промышленности и потребительским товарам. "Мы приняли решение рискнуть и сохранили ставки по региональным программам поддержки на уровне 5% и по фонду промышленности и МСП, и сейчас ставка в регионе будет 5%, все, что выше – будем субсидировать", - сказал Никитин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/eksport-1795340203.html
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экономика, новгородская область, андрей никитин (политик)
20:11 15.06.2022 (обновлено: 17:23 18.06.2022)
 
Никитин призвал "не накрываться одеялом", а активнее экспортировать

Новгородский губернатор Никитин призвал "не накрываться одеялом", а активно экспортировать

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарной сессии "Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения" в рамках ПМЭФ-2022 призвал активнее поддерживать экспорт, поскольку это укрепляет экономику регионов.
"Я считаю принципиально важной поддержку экспортеров. То, что делает российский экспортный центр, регионы должны дополнять своими программами. Любая экономика проверяется, когда эту продукцию покупают по всему миру. Нельзя "накрываться одеялом" и говорить: "Мы ничего не экспортируем", а надо активнее экспортировать", - сказал Никитин.
Также глава региона назвал еще два серьезных вызова, с которыми, на его взгляд, сталкиваются регионы. Один из них – бедность. Ответом на этот вызов может быть социальный контракт, который успешно внедряется как мера поддержки во многих регионах, в том числе в Новгородской области.
"Люди приходят с идеей развития бизнеса, мы им помогаем написать бизнес-план, они получают по социальному контракту деньги на открытие бизнеса и дальше по нашей программе поддержки малого и среднего предпринимательства они под 1% могут получить миллион рублей, чтобы сделать бизнес устойчивым. Эффективность – 80%", - отметил Никитин, добавив, что задача государства заключается в том, чтобы предпринимателей стало больше.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 01:58
Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта
Еще одним вызовом глава региона считает товарный дефицит, который заметен по промышленности и потребительским товарам. "Мы приняли решение рискнуть и сохранили ставки по региональным программам поддержки на уровне 5% и по фонду промышленности и МСП, и сейчас ставка в регионе будет 5%, все, что выше – будем субсидировать", - сказал Никитин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаНовгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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