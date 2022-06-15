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Киев считает жителей Донецка чужаками, заявили в Совфеде

Киев считает жителей Донецка чужаками, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.06.2022

Киев считает жителей Донецка чужаками, заявили в Совфеде

Обстрелы Донецка, убийство мирных граждан говорят о том, что Киев считает этих людей чужаками, которых "можно сжигать, взрывать", заявил первый замглавы... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:41

2022-06-15T12:41

2022-06-15T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Обстрелы Донецка, убийство мирных граждан говорят о том, что Киев считает этих людей чужаками, которых "можно сжигать, взрывать", заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Судя по тому, как жестоко и целенаправленно Киев уничтожает жителей Донецка (детей, женщин, стариков), становится абсолютно ясно, что эти люди для них не сограждане, но чужаки, которых можно и нужно убивать, сжигать, взрывать", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "прощения режиму неонацистов не будет никогда".В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр