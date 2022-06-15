https://ria.ru/20220615/basta-1795511661.html

Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант"

Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант" - РИА Новости, 15.06.2022

Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант"

Баста (Василий Вакуленко) в шутку заявил, что пробуется ведущим в программу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом музыкант коротко сказал в выпуске MC... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:22

2022-06-15T16:22

2022-06-15T16:23

шоубиз

баста (василий вакуленко)

иван ургант

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) в шутку заявил, что пробуется ведущим в программу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом музыкант коротко сказал в выпуске MC TAXI. В кулуарах программы подтвердили РИА Новости, что никакого кастинга на роль ведущего нет. Первый канал сообщал, что передачу не закрыли и ее готовы вернуть в эфир. Весь развлекательный контент на канале не выходит с конца февраля 2022 года. Ранее одна из ведущих программы Алла Михеева рассказала, что виделась с Иваном Ургантом в апреле. Они обсуждали будущее передачи.

https://ria.ru/20220615/basta-1795461835.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

баста (василий вакуленко), иван ургант, первый канал (телеканал)