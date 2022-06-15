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Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант" - РИА Новости, 15.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220615/basta-1795511661.html
Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант"
Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант" - РИА Новости, 15.06.2022
Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант"
Баста (Василий Вакуленко) в шутку заявил, что пробуется ведущим в программу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом музыкант коротко сказал в выпуске MC... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:22
2022-06-15T16:23
шоубиз
баста (василий вакуленко)
иван ургант
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) в шутку заявил, что пробуется ведущим в программу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом музыкант коротко сказал в выпуске MC TAXI. В кулуарах программы подтвердили РИА Новости, что никакого кастинга на роль ведущего нет. Первый канал сообщал, что передачу не закрыли и ее готовы вернуть в эфир. Весь развлекательный контент на канале не выходит с конца февраля 2022 года. Ранее одна из ведущих программы Алла Михеева рассказала, что виделась с Иваном Ургантом в апреле. Они обсуждали будущее передачи.
https://ria.ru/20220615/basta-1795461835.html
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баста (василий вакуленко), иван ургант, первый канал (телеканал)
16:22 15.06.2022 (обновлено: 16:23 15.06.2022)
 
Баста пошутил про пробы в "Вечерний Ургант"

Баста пошутил про пробы ведущим в "Вечерний Ургант"

© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
© предоставлено пресс-службой Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Баста (Василий Вакуленко) в шутку заявил, что пробуется ведущим в программу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом музыкант коротко сказал в выпуске MC TAXI.

"Я просто сейчас пробуюсь на ведущего "Вечерний Ургант". Посмотрим, как это все будет", – сказал Вакуленко.

В кулуарах программы подтвердили РИА Новости, что никакого кастинга на роль ведущего нет.
Первый канал сообщал, что передачу не закрыли и ее готовы вернуть в эфир. Весь развлекательный контент на канале не выходит с конца февраля 2022 года.
Ранее одна из ведущих программы Алла Михеева рассказала, что виделась с Иваном Ургантом в апреле. Они обсуждали будущее передачи.
Баста
14:15Шоубиз
Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты
 
ШоубизБаста (Василий Вакуленко)Иван УргантПервый канал (телеканал)
 
 
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