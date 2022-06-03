Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом
Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Вечерний прайм" в Московском театре мюзикла
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Алла Михеева поделилась подробностями встречи с Иваном Ургантом в Москве: в апреле команда "Вечернего Урганта" отпраздновала десятилетие шоу.
"Не так давно мы собирались по поводу десятилетия программы нашим коллективом. Для этого выбрали грузинский ресторан в районе Таганской площади. День рождения программы был 16 апреля, а 18 Иван Андреевич Ургант сказал очень трогательную речь, поэтому я, Иван и наша команда очень вас любит и передает привет", – сказала ведущая.
В интернете обсуждали возможное закрытие программы: в социальных сетях даже появились фотографии, на которых якобы разбирают студию шоу. Михеева не смогла дать точный прогноз по этому поводу.
"Мы все надеемся, что все будет хорошо, и мы дальше сможем радовать своего зрителя. Я очень соскучилась по этой работе и по нашей команде", – заявила Алла.
Ведущая в комментарии порталу Lady Mail также опровергла гастроли шоу в Германии.
"Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу – это неправда", – заключила звезда.
Ранее Ксения Собчак назвала возможную дату возвращения Урганта в Россию из Израиля: по ее сведениям, это случится 24 июня.