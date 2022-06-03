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Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом - РИА Новости, 03.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220603/mikheeva-1792933957.html
Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом
Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом - РИА Новости, 03.06.2022
Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом
Алла Михеева поделилась подробностями встречи с Иваном Ургантом в Москве: в апреле команда "Вечернего Урганта" отпраздновала десятилетие шоу. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:09
2022-06-03T16:09
шоубиз
знаменитости
иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Алла Михеева поделилась подробностями встречи с Иваном Ургантом в Москве: в апреле команда "Вечернего Урганта" отпраздновала десятилетие шоу.В интернете обсуждали возможное закрытие программы: в социальных сетях даже появились фотографии, на которых якобы разбирают студию шоу. Михеева не смогла дать точный прогноз по этому поводу.Ведущая в комментарии порталу Lady Mail также опровергла гастроли шоу в Германии.Ранее Ксения Собчак назвала возможную дату возвращения Урганта в Россию из Израиля: по ее сведениям, это случится 24 июня.
https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html
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знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес
16:09 03.06.2022
 
Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом

Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Вечерний прайм" в Московском театре мюзикла
Актриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Алла Михеева поделилась подробностями встречи с Иваном Ургантом в Москве: в апреле команда "Вечернего Урганта" отпраздновала десятилетие шоу.

"Не так давно мы собирались по поводу десятилетия программы нашим коллективом. Для этого выбрали грузинский ресторан в районе Таганской площади. День рождения программы был 16 апреля, а 18 Иван Андреевич Ургант сказал очень трогательную речь, поэтому я, Иван и наша команда очень вас любит и передает привет", – сказала ведущая.

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В интернете обсуждали возможное закрытие программы: в социальных сетях даже появились фотографии, на которых якобы разбирают студию шоу. Михеева не смогла дать точный прогноз по этому поводу.

"Мы все надеемся, что все будет хорошо, и мы дальше сможем радовать своего зрителя. Я очень соскучилась по этой работе и по нашей команде", – заявила Алла.

Ведущая в комментарии порталу Lady Mail также опровергла гастроли шоу в Германии.

"Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу – это неправда", – заключила звезда.

Ранее Ксения Собчак назвала возможную дату возвращения Урганта в Россию из Израиля: по ее сведениям, это случится 24 июня.
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