https://ria.ru/20220603/mikheeva-1792933957.html

Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом

Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом - РИА Новости, 03.06.2022

Михеева поделилась подробностями встречи с Ургантом

Алла Михеева поделилась подробностями встречи с Иваном Ургантом в Москве: в апреле команда "Вечернего Урганта" отпраздновала десятилетие шоу. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:09

2022-06-03T16:09

2022-06-03T16:09

шоубиз

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иван ургант

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Алла Михеева поделилась подробностями встречи с Иваном Ургантом в Москве: в апреле команда "Вечернего Урганта" отпраздновала десятилетие шоу.В интернете обсуждали возможное закрытие программы: в социальных сетях даже появились фотографии, на которых якобы разбирают студию шоу. Михеева не смогла дать точный прогноз по этому поводу.Ведущая в комментарии порталу Lady Mail также опровергла гастроли шоу в Германии.Ранее Ксения Собчак назвала возможную дату возвращения Урганта в Россию из Израиля: по ее сведениям, это случится 24 июня.

https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html

https://ria.ru/20220505/urgant-1786951400.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес