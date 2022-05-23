https://ria.ru/20220523/sobchak-1790149050.html

Собчак назвала дату возвращения Урганта

Собчак назвала дату возвращения Урганта - РИА Новости, 23.05.2022

Собчак назвала дату возвращения Урганта

Ксения Собчак в социальных сетях озвучила дату возвращения Ивана Урганта в Россию. По ее сведениям, это случится 24 июня. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:50

2022-05-23T13:50

2022-05-23T13:50

шоубиз

знаменитости

ксения собчак

иван ургант

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765109515_0:37:2962:1703_1920x0_80_0_0_898a760f0792f1de652ebc530dc8a72e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях озвучила дату возвращения Ивана Урганта в Россию. По ее сведениям, это случится 24 июня.Она добавила, что в конце июня Ургант традиционно ведет фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, однако, в этом году его отстранили от работы.Сам ведущий редко появляется в социальных сетях – одно из его последних сообщений было посвящено конфликту с Эдуардом Бояковым.

https://ria.ru/20220519/leps-1789448068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, иван ургант, шоу-бизнес