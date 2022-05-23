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Собчак назвала дату возвращения Урганта - РИА Новости, 23.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220523/sobchak-1790149050.html
Собчак назвала дату возвращения Урганта
Собчак назвала дату возвращения Урганта - РИА Новости, 23.05.2022
Собчак назвала дату возвращения Урганта
Ксения Собчак в социальных сетях озвучила дату возвращения Ивана Урганта в Россию. По ее сведениям, это случится 24 июня. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:50
2022-05-23T13:50
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях озвучила дату возвращения Ивана Урганта в Россию. По ее сведениям, это случится 24 июня.Она добавила, что в конце июня Ургант традиционно ведет фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, однако, в этом году его отстранили от работы.Сам ведущий редко появляется в социальных сетях – одно из его последних сообщений было посвящено конфликту с Эдуардом Бояковым.
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знаменитости, ксения собчак, иван ургант, шоу-бизнес
13:50 23.05.2022
 
Собчак назвала дату возвращения Урганта

Собчак назвала дату возвращения Урганта в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Телеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях озвучила дату возвращения Ивана Урганта в Россию. По ее сведениям, это случится 24 июня.

"По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию – на екатеринбургский фестиваль "Ночь музыки", который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой", – заявила ведущая.

Она добавила, что в конце июня Ургант традиционно ведет фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, однако, в этом году его отстранили от работы.
Сам ведущий редко появляется в социальных сетях – одно из его последних сообщений было посвящено конфликту с Эдуардом Бояковым.
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