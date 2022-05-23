Собчак назвала дату возвращения Урганта
Собчак назвала дату возвращения Урганта в Россию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях озвучила дату возвращения Ивана Урганта в Россию. По ее сведениям, это случится 24 июня.
"По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию – на екатеринбургский фестиваль "Ночь музыки", который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой", – заявила ведущая.
Она добавила, что в конце июня Ургант традиционно ведет фестиваль "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, однако, в этом году его отстранили от работы.
Сам ведущий редко появляется в социальных сетях – одно из его последних сообщений было посвящено конфликту с Эдуардом Бояковым.