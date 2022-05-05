https://ria.ru/20220505/urgant-1786951400.html
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо - РИА Новости, 05.05.2022
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо
Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:07
2022-05-05T12:07
2022-05-05T12:07
шоубиз
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иван ургант
эдуард бояков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече.Поводом для конфликта стало видео в фейковом аккаунте ведущего в социальных сетях, на котором был размещен горящий танк. Ургант отметил, что все глупости, написанные и сказанные про него, комментировать не будет, но про случай с Бояковым упомянет.По его словам, он не имеет права молчать.Ранее в СМИ появилась информация, что Иван вместе со своим шоу "Вечерний Ургант" даст в начале июня три концерта в Германии. Источник, близкий к окружению ведущего, сообщил РИА Новости, что гастроли запланированы на 2023 год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иван ургант, эдуард бояков, шоу-бизнес
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему в лицо и опроверг публикацию видео про танк
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече.
Поводом для конфликта стало видео в фейковом аккаунте ведущего в социальных сетях, на котором был размещен горящий танк.
Ургант отметил, что все глупости, написанные и сказанные про него, комментировать не будет, но про случай с Бояковым упомянет.
"Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства – с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны", – написал Иван в Telegram-канале.
По его словам, он не имеет права молчать.
"Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram!" – добавил он.
Ранее в СМИ появилась
информация, что Иван вместе со своим шоу "Вечерний Ургант" даст в начале июня три концерта в Германии. Источник, близкий к окружению ведущего, сообщил РИА Новости, что гастроли запланированы на 2023 год.