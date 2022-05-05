https://ria.ru/20220505/urgant-1786951400.html

Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо

Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо - РИА Новости, 05.05.2022

Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо

Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:07

2022-05-05T12:07

2022-05-05T12:07

шоубиз

знаменитости

иван ургант

эдуард бояков

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече.Поводом для конфликта стало видео в фейковом аккаунте ведущего в социальных сетях, на котором был размещен горящий танк. Ургант отметил, что все глупости, написанные и сказанные про него, комментировать не будет, но про случай с Бояковым упомянет.По его словам, он не имеет права молчать.Ранее в СМИ появилась информация, что Иван вместе со своим шоу "Вечерний Ургант" даст в начале июня три концерта в Германии. Источник, близкий к окружению ведущего, сообщил РИА Новости, что гастроли запланированы на 2023 год.

https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван ургант, эдуард бояков, шоу-бизнес