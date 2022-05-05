Рейтинг@Mail.ru
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220505/urgant-1786951400.html
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо - РИА Новости, 05.05.2022
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо
Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:07
2022-05-05T12:07
шоубиз
знаменитости
иван ургант
эдуард бояков
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604444689_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_acec77c573cbffca13ed1e670ed1e25e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече.Поводом для конфликта стало видео в фейковом аккаунте ведущего в социальных сетях, на котором был размещен горящий танк. Ургант отметил, что все глупости, написанные и сказанные про него, комментировать не будет, но про случай с Бояковым упомянет.По его словам, он не имеет права молчать.Ранее в СМИ появилась информация, что Иван вместе со своим шоу "Вечерний Ургант" даст в начале июня три концерта в Германии. Источник, близкий к окружению ведущего, сообщил РИА Новости, что гастроли запланированы на 2023 год.
https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604444689_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_9899584fd8d72b96438bf3a3a4baada1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, иван ургант, эдуард бояков, шоу-бизнес
12:07 05.05.2022
 
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо

Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему в лицо и опроверг публикацию видео про танк

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях ответил Эдураду Боякову, который до этого выразил желание плюнуть в шоумена при встрече.
Поводом для конфликта стало видео в фейковом аккаунте ведущего в социальных сетях, на котором был размещен горящий танк.
Ургант отметил, что все глупости, написанные и сказанные про него, комментировать не будет, но про случай с Бояковым упомянет.

"Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства – с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны", – написал Иван в Telegram-канале.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
По его словам, он не имеет права молчать.

"Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram!" – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иван вместе со своим шоу "Вечерний Ургант" даст в начале июня три концерта в Германии. Источник, близкий к окружению ведущего, сообщил РИА Новости, что гастроли запланированы на 2023 год.
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
4 мая, 12:17Шоубиз
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
 
ШоубизЗнаменитостиИван УргантЭдуард БояковШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала